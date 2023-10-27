"Мы нашли тело мальчика с перерезанным горлом": офицер израильской армии рассказал о зверствах ХАМАСаа

Во время продвижения в Сектор Газа, из которого боевики ХАМАСа 7 октября совершили свою террористическую атаку, бойцы израильской армии видели тела зверски убитых людей, среди которых — женщины и дети.

Об этом рассказал изданию Bild 38-летний офицер Шагра Эли Штерн.

Он прилетел в Израиль из американского города Чикаго после атаки ХАМАСа. Сначала Штерн вместе с сослуживцами приехал в Сдерот — город недалеко от границы с Сектором Газа. "Я был шокирован тем, что они там сделали", — вспоминал он в интервью изданию.

Штерн ранее был в Ливане во время противостояния с "Хезболлой" в 2006 году и участвовал в антитеррористических операциях против ХАМАСа в 2008-м и 2014 годах. Однако такие зверства увидел впервые.

“Это было душераздирающе. Мы обнаружили тела связанных и расстрелянных женщин. Мы также обнаружили тело мальчика с перерезанным горлом. Он пролежал на солнце десять дней, это было страшное зрелище", — сказал боец ЦАХАЛа.

Сейчас он вместе с сослуживцами проходит подготовку к наземной операции в Секторе Газа.

Напомним, ночью 27 октября Израиль направил танки и войска в Сектор Газа, нанеся удары по боевикам и объектам ХАМАСа.

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