"Мы не боимся": под аплодисменты и возгласы в России прощаются с Навальным (видео)

Собравшиеся встретили катафалк с телом политика аплодисментами и возгласами "Навальный!", "Ты не боялся, и мы не боимся!", "Героям слава!"

В Москве 1 марта происходит прощание с умершим оппозиционером Алексеем Навальным. У церкви, где отпевают политика, собрались очереди из желающих попрощаться, присутствуют много силовиков, автозаки и даже снайперы. Катафалк с телом политика был встречен с аплодисментами.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Возле церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, где в этот день отпевают Навального, собрались очереди из сотен желающих проститься людей, растянувшихся на несколько кварталов.

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Возле храма расположено много автозаков, присутствует куча силовиков, стянуты отряды ОМОН, снайперы на крышах домов и заграждения. На месте установлены металлические рамки и ограждения. Полиция проверяет документы и личные вещи. Силовики объясняют осмотр "предотвращением террористических операций". На месте также ограничен доступ к Интернету.

Борисовское кладбище в Москве, где будут хоронить Навального, "внезапно" закрыли для посещения. К кладбищу приехала делегация послов Германии и Франции.

Сообщается, что утром морг задержал выдачу родственникам тела оппозиционера. Обозреватели BILD называют это "психологической войной" и свидетельством того, что в Кремле нервничают. Как пишут журналисты, существует риск того, что силовики попытаются разогнать траурную процессию и задержат пришедших на прощание.

Катафалк с телом Навального приехал к храму. Собравшиеся встретили машину аплодисментами и возгласами "Навальный!", "Ты не боялся, и мы не боимся!", "Героям слава!". Граждан начали запускать в храм.

В момент, когда гроб с телом политика заносили в храм, сорвались все прямые трансляции телеканалов SkyNews, CNBC-TV18, Команды Навального и других.

В Кремле заявили, что им нечего сказать родным Навального.

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К слову, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Навального убил Кремль.

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