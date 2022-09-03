"Мы не боимся решений Путина": еврокомиссар ответил на выходки России по поводу "Северного потока-1"

Европейский Союз ожидает, что Россия будет придерживаться действующих энергетических контрактов, но готов принять вызов, если она этого не сделает.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони сделал соответствующее заявление после того, как Россия отказалась возобновить газоснабжение по основному маршруту в Германию и усложнила проблемы Европы в обеспечении топлива на зиму.

Об этом пишет Reuters.

Отвечая на вопрос об остановке газопровода "Северный поток-1", Джентилони сказал журналистам: "Мы не боимся решений Путина. Мы просим их уважать свои контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать".

Джентилони отметил высокий уровень хранения газа в ЕС и планы сократить потребление энергии как признак того, что континент готовится к тяжелой зиме.

Выступая в кулуарах Форума Амброзетти в северной Италии, еврокомиссар сказал, что меры, направленные на помощь потребителям по растущим счетам, должны быть целенаправленными и не предусматривать повышения уровня долга.

Джентилони также призвал другие страны присоединиться к ограничению цен на российскую нефть, согласованному министрами финансов Большой семерки (G7) в пятницу.

"Мы обсуждали, как построить более широкую коалицию. Я уверен, что такие страны как Австралия и Южная Корея могут быть заинтересованы в присоединении к этой коалиции", — заявил еврокомиссар, отметив, что снижение цен на нефть принесет пользу странам, даже если они формально не подпишут соглашение.

Напомним, министры финансов стран-членов G7 приняли план по установлению предельной цены на российскую нефть. Это лишит президента РФ Владимира Путина дополнительных доходов для продолжения войны против Украины.

Начальная максимальная цена нефти из РФ будет установлена на уровне, базирующемся на ряде входящих технических данных. Цена будет определена всей коалицией до ее введения в каждой юрисдикции.

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