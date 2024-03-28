"Мы не будем в страхе молчать и подчиняться": Филиппины обещают ответить на нападения Китая 

Манила повышает ставки в конфликте с Пекином, а Китай обвиняет Филиппины в предательстве.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил в четверг, 28 марта, что его страна примет контрмеры против "незаконных, принудительных, агрессивных и опасных нападений" береговой охраны Китая. Заявление Маркоса говорит о повышении ставок и обострении конфликта между Манилой и Пекином.

Об этом пишет агентство Reuters.

Филиппины не собираются молчать и подчиняться Китаю

Филиппины возмущены "неоднократными боевыми действиями" со стороны китайских судов внутри их исключительной экономической зоны в Южно-Китайском море. Маркос не уточнил, какие именно контрмеры будут приняты, но пообещал, что это произойдет в ближайшие недели. По его словам это будет "пропорциональный, преднамеренный и разумный" ответ на "открытые и неослабевающие атаки".

"Мы не стремимся к конфликту ни с одной нацией, тем более со странами, которые претендуют на звание наших друзей, но мы не будем в страхе молчать и подчиняться", — написал президент Филиппин на своей странице в социальной сети Facebook.

Ухудшение отношений между Китаем и Филиппинами происходит на фоне стремления Маркоса укрепить оборонные связи с США. Манила уже расширила для Соединенных Штатов доступ к своим военным базам и провела совместные учения по морскому и воздушному патрулирование Южно-Китайского моря. Эти действия вызвали острое недовольство в Пекине.

Президент Филиппин также сообщил, что обсуждал конфликт с Китаем с "друзьями в международном сообществе".

"Они предложили нам помощь в том, что требуется Филиппинам для защиты и обеспечения нашего суверенитета, суверенных прав и юрисдикции, одновременно обеспечивая мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал Маркос.

Китай обвинил Филиппины в предательстве

Представитель Министерства обороны Китая Ву Цянь в четверг заявил, что Филиппины сами создании конфликтную ситуацию, рассчитывая на внешнюю поддержку, и при этом Манила распространяет дезинформацию и посягает на суверенитет Китая.

"Она продолжает идти по опасному пути. Китайская сторона не позволит Филиппинам действовать таким образом. Мы ответили законными, решительными и сдержанными действиями. Филиппинская сторона должна осознать, что провокации принесут ей больше вреда, чем пользы, а обращение за иностранной поддержкой ни к чему не приведет", – заявил Ву на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов об обещании Маркоса принять контрмеры, Ву Цянь заявил, что Пекин будет решительно защищать свой суверенитет.

"Китай решительно выступает против предательства и провокаций филиппинской стороны, а также против фабрикации ею лжи с целью ввести в заблуждение международное общественное мнение", – сказал Ву.

Напомним, в начале марта четверо филиппинских военнослужащих получили ранения после того, как два корабля китайской береговой охраны применили водометы против судна, которое доставляло припасы на военный корабль в Южно-Китайском море. По мнению западных СМИ, эта ситуация может стать причиной возникновения еще одного острого военного конфликта в мире.

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