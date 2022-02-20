"Мы не должны бросать страну, которая сама отказалась от ядерного оружия": Бренсон снова призвал мир поддержать Украину

"Мы не должны бросать страну, которая сама отказалась от ядерного оружия": Бренсон снова призвал мир поддержать Украину

По словам предпринимателя, мировые организации, созданные для поддержания мира и обеспечения устойчивого развития, больше не пользуются прежним уровнем поддержки и уважения

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон снова призвал мировое сообщество поддержать Украину.

Об этом он написал в своем блоге.

В частности, Брэнсон рассказал, что на этой неделе разговаривал с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко о роли мирового бизнес-сообщества и необходимости отстаивать мир.

Также читайте Россия готовит самую масштабную войну с 1945 года — премьер Британии

"Посол поднял очень актуальный вопрос о Будапештском меморандуме 1994 года. Тогда Россия подписала обязательство "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины". В свою очередь Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от своего ядерного арсенала", — напомнил Брэнсон.

По его словам, аннексия Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума. На этот раз, уверен миллиардер, российское вторжение разорвет меморандум и будет иметь катастрофические последствия.

"Вторжение России в Украину еще больше разрушит дело разоружения и нераспространения, в основе которого лежат международные соглашения. Без обязательных соглашений и их исполнения не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным государствам, готовым подписать международные договоры о разоружении?" Это скользкая дорога", — написал Брэнсон.

Кроме того, предприниматель заявил, что организации, созданные для поддержания мира и обеспечения устойчивого развития, больше не пользуются прежним уровнем поддержки и уважения. Это, по словам Брэнсона, реальная угроза верховенству закона.

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир, и сейчас находится на грани вторжения со стороны той же страны, которая убедила ее сделать это", — подчеркнул миллиардер.

Ранее Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне наращивания агрессии со стороны России.

Читайте также: