"Мы не должны уступать": Макрон пообещал "решительные шаги"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал всех политиков, представителей профсоюзов своей страны, а также финансовых организаций предложить свои решения для того, чтобы справиться с нынешними вызовами на фоне российской угрозы для Франции и Европы на долгие годы вперед.

Об этом шла речь во время обращения Макрона к соотечественникам 5 марта.

"Мы не можем использовать наши предыдущие решения для того, чтобы встретить эти вызовы. Уважаемые соотечественники, мы не должны уступать", — сказал Макрон.

Он сообщил, что в течение двух недель Франция будет продолжать защищать "решения, которые будут в пользу всех союзников".

"И я надеюсь, что мы сможем убедить президента США быть на нашей стороне", — сказал он.

Однако, подчеркнул он, нужно быть готовыми к тому, что этого не произойдет.

"Пока нам нужны беспрецедентные решения — такие, которые мы не принимали в последние десятилетия. Решения, касающиеся нашей промышленности, сельского хозяйства, государственной политики. Мы не можем существовать в дальнейшем в том контексте, как раньше", — заявил Макрон.

Он также сообщил, что обратился к премьер-министру и правительству Франции, призвал всех политиков и представителей профсоюзов, а также финансовых организаций предложить свои решения для того, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего дня.

"Мы не можем использовать наши предыдущие решения для того, чтобы встретить эти вызовы. Уважаемые соотечественники, мы не должны уступать", — сказал Макрон.

Отметим, что, по словам Макрона, угроза со стороны России распространяется на всю Европу.

"Это не просто российско-украинский конфликт, это международный конфликт", — подчеркнул Макрон.

Также стало известно, что Франция соберет начальников штабов всех стран, готовых "гарантировать будущий мир в Украине", ведь он не может быть заключен "любой ценой" и под диктатом России.

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