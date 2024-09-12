"Мы не едим собак и кошек": Берлин высмеял заявление Трампа на дебатах

В Германии отреагировали на критику ее энергосистемы со стороны кандидата в президенты США.

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов со своей соперницей Камалой Харрис подверг критике энергетическую политику Германии. Берлин резко ответил на критику.

Ответ на упрек Трампа опубликовало Министерство иностранных дел Германии в социальной сети X.

Во время прений Трамп раскритиковал планы Камалы Харрис увеличить использование возобновляемых источников энергии и постепенно отказаться от ископаемого топлива. Он заявил, что это уже попыталась сделать Германия, но до сих пор не смогла.

"Нравится вам это или нет: энергосистема Германии полностью работоспособна, более 50% генерации — возобновляемые источники энергии. И мы закрываем — а не строим — угольные и атомные электростанции. Уголь исчезнет из сети не позже 2038 года", — заявили в немецком министерстве.

В МИДе также высмеяли слова Трампа о том, что мигранты из Гаити в штате Огайо едят домашних животных. Дипломаты отметили, что немцы также "не едят кошек и собак".

Напомним, кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп назвал свое выступление на дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис лучшим в своей политической карьере. Харрис хочет второго тура дебатов, но Трамп считает, что ему "не стоит этого делать".

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