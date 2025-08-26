"Мы не финансируем войну": Трамп объяснил, как США помогают Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп рассказал, что американские вооруженные заводы по заказу НАТО производят оборонительное и наступательное оружие, в том числе комплексы ПВО Patriot.

Об этом он сообщил во время заседания правительства США в Вашингтоне во вторник, 26 августа.

Трамп еще раз подчеркнул, что США «не будет финансировать войну», то есть больше не будет оказывать Украине бесплатную военную помощь.

«Они хотят американский продукт, американский военный продукт, ведь он, безусловно, самый лучший в мире. У них много вариантов, но хотят именно его», — заявил президент США.

Он добавил, что Белый дом не прекращает попыток остановить войну, остановить убийства в Украине.

Трамп также обратил внимание американских чиновников, благодаря усилиям его администрации США получают «доход» от заказов оружия странами НАТО. В то же время, он не зазвал точные цифры доходов от торговли оружием.

«Очень большое соглашение» об оружии для Украины

Заявление Трампа отвечает его предыдущей позиции по финансированию военной помощи. Ранее, 14 июля, во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте он уже анонсировал, что США будут поставлять Украине оружие, но оплачивать его будут другие члены НАТО.

Речь шла о «миллиардах долларов» военного оборудования, которое будет приобретено в США и распределено через НАТО. Эта политика является частью его подхода, согласно которому европейские страны должны увеличить свои расходы на оборону.

Напомним, Трамп сообщил, кто именно будет обеспечивать безопасность Украины . Он объявил о новом подходе и объяснил, как США и ЕС будут обеспечивать поддержку.