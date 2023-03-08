"Мы не хотим, чтобы было как в России": кто восстал в Грузии против закона об "иноагентах"

Победила ли в Грузии российская модель с принятием в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния"?

В Тбилиси продолжаются масштабные протесты против закона об "иноагентах". Правоохранители применяли водометы, слезоточивый газ. "Радио Свобода" сообщает о почти 70 задержанных. Поводом для всего стало принятие парламентом в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени следует российскому законодательству об "иноагентах".

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал грузинский политический аналитик, автор YouTube-канала "Новости с Кавказа" Гела Васадзе.

Также Гела Васадзе ответил на вопрос, можно ли сказать, что в первом чтении в Грузии победила Россия.

"Можно говорить о том, что выиграла российская модель, которую хотели бы видеть в Грузии. Кроме всего прочего, политика областей Грузии в целом устраивает Россию. В этом тоже большая проблема. Зачем вообще принимался этот закон, к тому же именно с такой провокативной" Скорее всего не для того, чтобы кого-то прищемлять, но будут это делать с большим удовольствием. Это вызов оппозиции и нашим западным партнерам. Вчера были представители оппозиционных партий, но протестом явно не руководила оппозиция, а общественное движение", — сказал аналитик. .

Гела Васадзе также рассказал, кто именно вышел на протесты.

"Вышла молодежь, студенты. Власть рассчитывала на то, что будут волнения по поводу этого закона и будут протестовать не властные организации. А оказалось, что этот закон не был воспринят как закон против невластных организаций. Главным лозунгом протестов было" мы не хотим, чтобы было как в России". Это очень важно. Большинство людей было возрастом в районе 20 лет. Это те люди, которые выросли в свободной стране и которых невозможно загнать в советское стойло", — добавил эксперт.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за голосования за "закон об иноагентах" была вынуждена изменить программу своего визита в США. Она записала обращение к своим гражданам из Нью-Йорка и пообещала наложить вето на закон.

Добавим, что МИД Украины внимательно следит за происходящим в Тбилиси. Украинцы поддерживают народ Грузии в его европейском стремлении.

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