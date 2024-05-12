"Мы не хотим скрывать сбежавших из страны дезертиров": в Швейцарии заговорили о возвращении украинцев

В Швейцарии представители по меньшей мере двух парламентских политических партий публично заявили о необходимости возвращения в Украину военнообязанных мужчин-беженцев.

Об этом говорится в Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на заявление советника Свободной демократической партии (FDP) Кристиана Вассерфалена.

"Призывы возвращаться домой становятся все громче", – пишет издание.

На фоне приостановки Украиной до 18 мая предоставление консульских услуг для военнообязанных мужчин и невозможность их получить после без обновления данных в ТЦК швейцарские политики начали говорить о беженцах, потенциально подлежащих военной службе в Украине.

По данным Федерального департамента юстиции Швейцарии (FDJP), речь идет о около 11 тысячах украинских мужчин, проживающих в стране.

По словам парламентариев, мужчины, подлежащие военной службе в Украине, не имеют обоснованных претензий на статус защиты S, поскольку он направлен прежде всего на женщин, детей и пожилых людей, нуждающихся в защите.

"Мы не хотим скрывать де-факто сбежавших из страны дезертиров, оборонная война которой теперь нуждается в их присутствии", – заявил Вассерфален.

Он заявил, что Швейцария должна помочь Украине решить кадровую проблему.

"Снять нагрузку с тяжело обремененных швейцарских миграционных структур... То, что Швейцария принимает дезертиров в течение последних двух лет и поддерживает их налоговыми деньгами, свел статус защиты к абсурду", — добавил советник Свободной демократической партии (FDP) Кристиан Вассерфален

Другой политик – глава по приюту Швейцарской народной партии Паскаль Шмид подчеркнул, что таким образом швейцарцы демонстрируют отсутствие солидарности с Украиной.

"Если бы существование Швейцарии оказалось под угрозой, мы не были бы рады, если бы другие страны разместили у себя сотни тысяч наших солдат", – сказал Шмид.

Он заявил, что планирует провести расследование по этому поводу.

Тем временем глава Украинского Общества в Швейцарии Андрей Лужницкий назвал такие заявления циничными и "морально-политическим заявлением о банкротстве".

"Это циничная попытка решить украинскую проблему. И это от политиков страны, которая даже не позволила третьим странам передать швейцарское оружие для помощи Украине. Если военнообязанных действительно отправят обратно, то надеюсь, что им дадут оружие", – сказал Лужницкий.