ТСН в социальных сетях

"Мы не хотим умирать за Израиль": все больше военных США против войны в Иране

Американская наземная операция в Иране может стать «абсолютной катастрофой», пишут западные СМИ.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Американский солдат

Американский солдат / © Associated Press

В администрации президента США Дональда Трампа активно готовятся к наземной операции против Ирана, между тем среди американских военных растет число тех, кто категорически против активных боевых действий против Ирана.

Об этом пишет Huffpost.

«Подавляющее большинство из них разочаровалось в операции США против Ирана настолько, что готово покинуть армию», — отмечают журналисты.

Большинство военнослужащих, которые сейчас рассматривают возможность регистрации в качестве отказников от военной службы по убеждениям, указывают на удар 28 февраля по школе в иранском городе Минаб как на переломный момент. В результате удара погибли по меньшей мере 175 человек.

«Мы не хотим умирать за Израиль», — сообщила резервистка.

СМИ приводит слова военного чиновника, заявившего, что войска страдают от «недостаточной защиты и планирования сил».

Военные США также сообщают о серьезных, дестабилизирующих потерях от иранских баллистических ракет и беспилотников.

«Наземная операция была бы „абсолютной катастрофой… у нас нет плана на этот случай“, — добавил чиновник.

По его словам, США даже не могут полностью защитить ни одну наземную базу на театре военных действий.

Война против Ирана — последние новости

Соединенные Штаты готовятся к потенциальному введению сухопутных войск на территорию Ирана. В Пентагоне уже разрабатываются сценарии наземной операции на фоне эскалации конфликта.

Одним из рассматриваемых ключевых сценариев является захват острова Харг в Персидском заливе. Это стратегический объект, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти.

Президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива. Если этого не произойдет — он угрожает нанести удары по электростанциям. Атаки начнутся с самой большой из них.

Кроме того, США совершили атаки на подземный объект на побережье Ормузского пролива, из которого отслеживали движение танкеров.

Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

Дата публикации
Количество просмотров
816
