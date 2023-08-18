Мы не исключаем столкновение России и НАТО в Черном море – министр обороны Болгарии

Болгария считает угрозу столкновения между Россией и НАТО в Черном море реальной. Страна отмечает, что стремится избежать эскалации, однако все будет зависеть от государства-агрессора.

Об этом телеканалу Nova TV сказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

"Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Она постоянно провоцирует НАТО, в частности, расширяя зону, в которой осуществляет контроль", – заявил Тагарев.

Что еще сказал министр

Министр не обошел вниманием "предупредительный выстрел" со стороны России и обыск судна вблизи болгарской экономической зоны в Черном море. По его мнению, кораблям безопаснее проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии, чем через Турцию.

Как подчеркнул Тагарев, когда закончится война, зависит от Украины, а главным условием для этого является деоккупация всех территорий. Заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он может остановить войну через 24 часа, министр считает несерьезными.

По словам министра, у Болгарии нет другого выбора, кроме как сохранить имеющиеся истребители МиГ-29. Украина, говорит он, может полностью выполнять задачи по защите нашего воздушного пространства с заказанными F-16.

Следует заметить, что нападение на грузовое судно, направлявшееся в Измаил, прокомментировали в Турции. Страна предупредила Россию, что следует избегать подобных попыток, способствующих эскалации напряженности в Черном море.

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