"Мы не можем сказать "да": Эрдоган снова выступил против вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил, что не поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Эрдогану не нравится, что эти страны "отказываются экстрадировать террористов" и вводили санкции против Анкары.
Об этом пишет турецкое издание Star.
"Мы не можем сказать "да" тем, кто вводит санкции против Турции", – сказал турецкий президент.
Эрдоган считает, что ни одна из стран не имеет четкой позиции против террористических организаций, имея в виду Рабочую партию Курдистана, которая борется, в том числе, и против властей Анкары.
"Они заявляли, что не будут экстрадировать террористов. Турция не одобрит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО", — добавил он.
Ранее Реджеп Эрдоган назвал Швецию и Финляндию убежищем для "террористических организаций". Турция объявила условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Напомним, что Швеция и Финляндия официально объявили о намерении вступить в Альянс.
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