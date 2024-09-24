Мы не можем устать и отказаться от поддержки Украины: Байден в ООН сделал важное заявление

Джо Байден подчеркнул, что Украина продолжает быть свободной, а НАТО стало сильнее, чем раньше.

Президент США Джо Байден призвал страны-члены ООН быть без устали поддерживать Украину, чтобы помочь ей победить в войне и сохранить свою свободу.

Об этом Байден заявил во вторник, выступая на 79-й Генеральной ассамблее ООН, передает "Укринформ".

"Миру предстоит сделать еще один выбор. Будем ли мы сохранять нашу поддержку, чтобы помочь Украине выиграть эту войну и сохранить свою свободу, или же мы оставим это и позволим агрессии возобновиться и уничтожить нацию? Я знаю свой ответ. Мы не можем уставать, мы не можем отвлекаться, и мы не откажемся от нашей поддержки Украины", – подчеркнул он.

Президент США отметил, что вторжение России в Украину изначально было атакой на ценности, которые должен отстаивать ООН как международный институт. Именно поэтому Америка вместе с более чем 50 союзниками и партнерами стали в поддержку Украины и оказали ей масштабную помощь.

"Но самое главное, что выстоял украинский народ", – подчеркнул Байден.

Президент США также отметил, что война Путина не добилась его основной цели.

"Он задумал уничтожить Украину, но Украина продолжает быть свободной. Он намеревался ослабить НАТО, но НАТО больше, сильнее, сплоченнее, чем когда-либо ранее, с двумя новыми членами, Финляндией и Швецией", – подчеркнул Байден.

Итак, продолжил он, мир не может опускать руки.

Президент США также подчеркнул, что выбор, который страны делают сегодня, предопределяет будущее на десятилетие вперед.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления Джо Байдена присутствовал в зале.

Отметим, в Нью-Йорке стартовала очередная, 79-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В понедельник начались дебаты высокого уровня с участием глав государств и правительств.

Напомним, Владимир Зеленский выступил в ООН и сделал заявление о втором Саммите мира.

Изменения в ООН?! Организацию планируют реформировать!