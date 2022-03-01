"Мы не можем закрыть небо над Украиной": Борис Джонсон ответил украинской журналистке

Премьер-министр Великобритании отметил, что в этом случае им придется сбивать российские самолеты.

Великобритания не может обеспечить безлетную зону для Украины, поскольку для этого придется сбивать российские самолеты.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос украинской журналистки.

Он отметил, что понимает, что Великобритания не может помочь Украине так, как хотят украинцы.

"Я четко осознаю, что мы как правительство Великобритании можем сделать недостаточно, чтобы помочь вам способом, которым вы хотите. Я должен об этом честно сказать. И когда вы говорите о бесполетной зоне, я уже говорил Владимиру Зеленскому несколько раз, имеется в виду, что Великобритания будет заниматься сбиванием российских самолетов, будет участвовать в прямых боях с Россией. Это не то, на что мы могли бы пойти", — сказал Джонсон.

"Вы являетесь портретом, мы не должны знать, где идти"



Очень хочется подчеркнуть то, что PM от женщины, которая была подвергнута Kyiv. В чёрных тканях М. Джонсон, что украинские женщины и дети живут в "глубоких битвах" потому, что третий мохилий и бомбы из России. https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/zG4EIy3lI2 — Sky News (@SkyNews) 1 марта 2022

Премьер-министр также отметил, что последствия этого будет сложно контролировать. Он не может делать вид, что Британия исправит ситуацию военными средствами.

"Думаю, последствия этого будет очень тяжело контролировать. Что мы можем сделать, так это то, что мы уже делаем, оказывая так много помощи и поддержки украинцам, как мы только можем", — отметил политик.

Джонсон также добавил, что Великобритания была первой страной, которая предоставила Украине военную помощь.

"Также мы делаем все возможное, чтобы нанести экономические последствия путинскому режиму. И, могу сказать вам, что это сработает. Думаю, авантюра Владимира Путина провалится. Для него будет чрезвычайно сложно продолжать путь, которым он идет", — сказал премьер-министр.