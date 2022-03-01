"Мы не можем закрыть небо над Украиной": Борис Джонсон ответил украинской журналистке

Премьер-министр Великобритании отметил, что в этом случае им придется сбивать российские самолеты.
Великобритания не может обеспечить безлетную зону для Украины, поскольку для этого придется сбивать российские самолеты.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос украинской журналистки.
Он отметил, что понимает, что Великобритания не может помочь Украине так, как хотят украинцы.
"Я четко осознаю, что мы как правительство Великобритании можем сделать недостаточно, чтобы помочь вам способом, которым вы хотите. Я должен об этом честно сказать. И когда вы говорите о бесполетной зоне, я уже говорил Владимиру Зеленскому несколько раз, имеется в виду, что Великобритания будет заниматься сбиванием российских самолетов, будет участвовать в прямых боях с Россией. Это не то, на что мы могли бы пойти", — сказал Джонсон.
"Вы являетесь портретом, мы не должны знать, где идти"— Sky News (@SkyNews) 1 марта 2022
Очень хочется подчеркнуть то, что PM от женщины, которая была подвергнута Kyiv. В чёрных тканях М. Джонсон, что украинские женщины и дети живут в "глубоких битвах" потому, что третий мохилий и бомбы из России. https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/zG4EIy3lI2
Премьер-министр также отметил, что последствия этого будет сложно контролировать. Он не может делать вид, что Британия исправит ситуацию военными средствами.
"Думаю, последствия этого будет очень тяжело контролировать. Что мы можем сделать, так это то, что мы уже делаем, оказывая так много помощи и поддержки украинцам, как мы только можем", — отметил политик.
Джонсон также добавил, что Великобритания была первой страной, которая предоставила Украине военную помощь.
"Также мы делаем все возможное, чтобы нанести экономические последствия путинскому режиму. И, могу сказать вам, что это сработает. Думаю, авантюра Владимира Путина провалится. Для него будет чрезвычайно сложно продолжать путь, которым он идет", — сказал премьер-министр.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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