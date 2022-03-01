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"Мы не можем закрыть небо над Украиной": Борис Джонсон ответил украинской журналистке

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"Мы не можем закрыть небо над Украиной": Борис Джонсон ответил украинской журналистке

Борис Джонсон / Associated Press

Премьер-министр Великобритании отметил, что в этом случае им придется сбивать российские самолеты.

Великобритания не может обеспечить безлетную зону для Украины, поскольку для этого придется сбивать российские самолеты.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос украинской журналистки.

Он отметил, что понимает, что Великобритания не может помочь Украине так, как хотят украинцы.

"Я четко осознаю, что мы как правительство Великобритании можем сделать недостаточно, чтобы помочь вам способом, которым вы хотите. Я должен об этом честно сказать. И когда вы говорите о бесполетной зоне, я уже говорил Владимиру Зеленскому несколько раз, имеется в виду, что Великобритания будет заниматься сбиванием российских самолетов, будет участвовать в прямых боях с Россией. Это не то, на что мы могли бы пойти", — сказал Джонсон.

Премьер-министр также отметил, что последствия этого будет сложно контролировать. Он не может делать вид, что Британия исправит ситуацию военными средствами.

"Думаю, последствия этого будет очень тяжело контролировать. Что мы можем сделать, так это то, что мы уже делаем, оказывая так много помощи и поддержки украинцам, как мы только можем", — отметил политик.

Джонсон также добавил, что Великобритания была первой страной, которая предоставила Украине военную помощь.

"Также мы делаем все возможное, чтобы нанести экономические последствия путинскому режиму. И, могу сказать вам, что это сработает. Думаю, авантюра Владимира Путина провалится. Для него будет чрезвычайно сложно продолжать путь, которым он идет", — сказал премьер-министр.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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