"Мы не можем ждать": Шольц призвал союзников передать ПВО Украине из собственных запасов

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров дать Украине дополнительные системы ПВО из имеющихся запасов, потому что ждать изготовления новых нет времени.

Об этом передает Tagesschau.

Шольц напомнил, что Берлин передает Киеву уже третий ЗРК Patriot.

По его словам, для Германии это "очень четкий сигнал, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии".

"Потому что мы не сможем ждать, пока будут выработаны новые системы. Мы должны обеспечить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны из имеющихся запасов", – подытожил канцлер.

Напомним, по информации The New York Times, обещанная германским правительством система противовоздушной обороны Patriot попадет в Украину только через два месяца.

Ранее сообщалось, что Шольц высмеял просьбу Украины о Taurus.

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