"Мы не оставим вас самих": в Эстонии в знак солидарности с Украиной правительственные здания подсветили сине-желтыми цветами

"Мы не оставим вас самих": в Эстонии в знак солидарности с Украиной правительственные здания подсветили сине-желтыми цветами

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Эстонии — непреклонна.

В Эстонии здания правительства и Министерства иностранных дел подсветили сине-желтыми цветами по случаю Дня единения в Украине, которое отныне празднуют 16 февраля.

Об этом сообщило эстонское издание ERR и посол Эстонии в Украине.

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"Сегодняшнее (вчера, 16 февраля — ред.) празднование Дня единения Украины во всем мире показывает, что Эстония и ее союзники решительно поддерживают Украину. Напряженный период и угроза, продолжающая расти на границах Украины, — это утомительное и тяжелое время для всей Украины и ее народа. В такое время Украина нуждается в всесторонней политической, экономической и оборонной поддержке, а также в известиях со всего мира о том, что они не одиноки в этом кризисе", — подчеркнула министерша иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в свою очередь отметила, что поддержка Украины со стороны Эстонии — непреклонна.

"Наше послание жесткое — мы не оставим вас самих", — подчеркнула Каллас.

MFA в Tallinn turned in blue&yellow to celebrate Day of Unity. #StandWithUkraine https://t.co/x4TLEJ5eQj — Kaimo Kuusk (@KaimoKuusk) 16 марта 2022

Напомним, вечером в среду, 16 февраля, когда в Украине на фоне угрозы российского вторжения праздновали День единства, внешнеполитическое ведомство Великобритании также продемонстрировало жест солидарности с нашим государством и подсветило цветами национального флага Украины здание офиса министерства иностранных дел Великобритании.

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