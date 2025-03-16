"Мы не продаемся": в Гренландии люди вышли против Трампа

Жители острова выражают недовольство посягательствами президента США.
В Гренландии прошли массовые акции протеста против заявлений Дональда Трампа по поводу возможного установления контроля США над островом.
Об этом сообщает DW.
На улицы вышли сотни жителей, выступивших в защиту суверенитета своей страны.
Митингующие держали баннеры с англоязычными лозунгами: "Yankee go home" и "We are not for sale" (Мы не продаемся). Протесты проходят под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу".
Напомним, в последнее время США Дональд Трамп продемонстрировал новый живой интерес к взятию под контроль Гренландии, крупнейшего острова на Земле и огромной арктической автономной территории, принадлежащей Дании.
Датские и европейские политики отвергли такие идеи, заявив, что Гренландия не продается, а ее территориальная целостность должна сохраниться.
Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, чья Демократическая партия одержала победу на парламентских выборах, отверг намерения Трампа контролировать арктический остров, заявив, что жители Гренландии должны сами выбирать собственное будущее.
Справка:
Гренландия – самый большой на Земле остров, расположенный в Арктике. Впрочем, политически Гренландия входит в Европу и входит в состав вместе с меньшими островами в Датское королевство как автономная единица.
Это самая малонаселенная территория в мире. Там проживает около 56 000 человек, преимущественно коренные жители – инуиты.
Около 80% территории острова покрыто льдом, поэтому люди преимущественно обитают на юго-западном побережье вокруг столицы – города Нуук.
Этот остров имеет как военное, так и экономическое значение в условиях изменения климата и таяния ледников. Там расположены датские и американские военные базы.
Основу экономики Гренландии составляет рыболовство. Пятая часть ВВП приходится на крупные субсидии датского правительства.
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