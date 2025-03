"Мы не продаемся": в Гренландии люди вышли против Трампа

В Гренландии прошли массовые акции протеста против заявлений Дональда Трампа по поводу возможного установления контроля США над островом.

Об этом сообщает DW.

На улицы вышли сотни жителей, выступивших в защиту суверенитета своей страны.

Митингующие держали баннеры с англоязычными лозунгами: "Yankee go home" и "We are not for sale" (Мы не продаемся). Протесты проходят под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу".

Напомним, в последнее время США Дональд Трамп продемонстрировал новый живой интерес к взятию под контроль Гренландии, крупнейшего острова на Земле и огромной арктической автономной территории, принадлежащей Дании.

Датские и европейские политики отвергли такие идеи, заявив, что Гренландия не продается, а ее территориальная целостность должна сохраниться.

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, чья Демократическая партия одержала победу на парламентских выборах, отверг намерения Трампа контролировать арктический остров, заявив, что жители Гренландии должны сами выбирать собственное будущее.

Справка:

Гренландия – самый большой на Земле остров, расположенный в Арктике. Впрочем, политически Гренландия входит в Европу и входит в состав вместе с меньшими островами в Датское королевство как автономная единица.

Это самая малонаселенная территория в мире. Там проживает около 56 000 человек, преимущественно коренные жители – инуиты.

Около 80% территории острова покрыто льдом, поэтому люди преимущественно обитают на юго-западном побережье вокруг столицы – города Нуук.

Этот остров имеет как военное, так и экономическое значение в условиях изменения климата и таяния ледников. Там расположены датские и американские военные базы.

Основу экономики Гренландии составляет рыболовство. Пятая часть ВВП приходится на крупные субсидии датского правительства.

