- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 366
- Время на прочтение
- 2 мин
"Мы не разрешим": Трамп снова выдвинул жесткий ультиматум Ирану — подробности
Дональд Трамп назвал отношения с Ираном «стычкой» и заявил о готовности Тегерана к переговорам.
Дональд Трамп заявил, что США ни за что не разрешат Ирану создать ядерное оружие. По его словам, ситуация под полным контролем, а иранцы сами очень хотят начать переговоры.
Об этом президент США сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.
Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты заблокируют любые попытки Ирана получить ядерный потенциал.
«Мы не позволим ему обладать ядерным оружием. Мы не допустим этого. И мы не позволим этому произойти», — заверил президент США.
Президент США назвал конфликт с Ираном «стычкой», но отметил, что Вашингтон полностью владеет инициативой и видит готовность другой стороны к диалогу.
«Я называю это стычкой, потому что именно этим она и есть. Это стычка», — подчеркнул он.
По словам Трампа, Иран «очень хочет заключить соглашение». Он добавил, что Белый дом ждет конкретных предложений от Тегерана.
«Мы увидим, смогут ли они предложить условия, которые нас удовлетворят», — отметил Трамп.
Президент также выразил убедительность в том, что мирное соглашение будет достигнуто в любом случае, намекнув на последствия для Тегерана в случае промедления.
«Если Иран не согласится заключить соглашение сейчас, то вскоре они все равно согласятся. У нас дела в Иране обстоят очень хорошо. Все продвигается очень гладко, и мы увидим, что из этого выйдет. Они хотят заключить соглашение, хотят вести переговоры», — резюмировал Дональд Трамп.
Война в Иране — последние новости
Напомним, Дональд Трамп заявил в среду, 6 мая, что война против Ирана может закончиться, если Тегеран выполнит достигнутые договоренности. В то же время Ормузский пролив снова будет открыт для всех судов.
Также Трамп заявлял, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще две-три недели.
К слову, Объединенные Арабские Эмираты частично закрыли свое воздушное пространство. Накануне, впервые с начала режима прекращения огня, Иран запустил ракеты и беспилотники в направлении страны.