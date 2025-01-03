"Мы не российская тряпка": в Братиславе тысячи людей вышли на митинг против Фицо (фото)

К акции протеста присоединились около 4 тысяч жителей словацкой столицы.

В пятницу, 3 января, у здания правительства Словакии в Братиславе состоялась многолюдная демонстрация против политики действующего премьер-министра Роберта Фицо, которого осуждают за его встречу с военным преступником, президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщает издание Aktuality.

К акции протеста, организованной словацкой общественной ассоциацией Mír Ukrajne, присоединилось около 4 тысяч жителей словацкой столицы.

Фото: скриншот с видео

"Мы не российская тряпка", — заявили выступающие на митинге, обращаясь к собравшимся перед правительственным зданием.

Правительство Роберта Фицо обвиняли в том, что оно хочет отдать Словакию в сферу влияния России. Более того, на собрании звучали заявления о том, что российская "оккупация" Словакии уже началась.

Фото: скриншот с видео

"Мы — не Россия", — скандировали организаторы акции и эти слова подхватывала толпа.

На собрании также включали сирену, чтобы напомнить о воздушных налетах, с которыми сталкиваются украинцы после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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Премьер-министра Фицо на время проведения акции в здании правительства не было.

По информации издания Dennik N, сейчас он находится во Вьетнаме, где остановился в пятизвездочном отеле Capella Hanoi, пожалуй, в самом роскошном номере под названием Grand Opera Madam Butterfly. Одна ночь там стоит около 6 тысяч евро.

Журналисты словацкой газеты позвонили по телефону в гостиницу и хотели связаться с Фицо, администратор сделала это без колебаний, но телефон никто не взял.

Напомним, 22 декабря премьер Словакии Роберт Фицо посетил Москву, где имел "длительный разговор" с хозяином Кремля Владимиром Путиным после заявления президента Украины Владимира Зеленского о невозможности продления транзита российского газа через Украину. Эта встреча вызвала резкую негативную реакцию оппозиционных политических сил и общественности.

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