«Мы не торопимся»: Трамп объяснил, почему война в Иране продолжается дольше, чем он обещал

Трамп раскрыл детали плана по Ирану / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, почему война в Иране длится уже 8 недель, если он обещал ее завершить через четыре.

Об этом глава Белого дома сказал, отвечая на вопросы журналистов после мероприятия, посвященного доступности здравоохранения.

«Я не хочу торопиться. У нас много времени, и я хочу достичь замечательного соглашения… Я хочу заключить самое лучшее соглашение. Я мог бы заключить сделку прямо сейчас. Если бы я ушел прямо сейчас, мы могли бы добиться огромного успеха», — объяснил он.

Ссылаясь на предыдущие военные интервенции США за границу, такие как во Вьетнаме и Ираке, президент США отмечает, что его операция в Иране длится всего шесть недель.

«Я хочу достичь соглашения, при котором наша страна и мир будут в безопасности от сумасшедших с ядерным оружием. Возможно, они (Иран — Ред.) немного усилили свою деятельность во время двухнедельного перерыва, но если да, то мы сможем ее завершить примерно за один день», — добавил президент США.

Почему до сих пор не заключено соглашение с Ираном

Трамп также сказал, что соглашение еще не достигнуто, поскольку иранцы «находятся в хаосе».

«Мы разговаривали с ними, но они даже не знают, кто управляет страной. Они находятся в хаосе. Они находятся в хаосе, поэтому мы подумали, что дадим им небольшой шанс решить некоторые их проблемы», — сказал Трамп.

«Сейчас мы просто сидим сложа руки и смотрим, какое будет соглашение, а если они не захотят заключать соглашение, то я завершу это военным путем, учитывая другие 25% целей. Мы достигли 78% целей, которые хотели достичь», — подытожил он.

Напомним, 21 апреля в Исламабаде должны были пройти мирные переговоры между США и Ираном. Американскую сторону должны представлять вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Однако вскоре Тегеран заявил, что не будет участвовать в переговорах с США. После этого стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже отменил свою запланированную поездку в Пакистан.

Несмотря на срыв переговоров, Трамп заявил, что продолжает перемирие.