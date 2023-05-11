"Мы не уничтожаем инфраструктуру и не убиваем гражданских": Песков нашел циничное оправдание неуспехам на фронте

Песков в очередной раз соврал, что россияне не воюют в Украине и не убивают мирных людей.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков нашел циничное оправдание, почему оккупанты так медленно продвигаются на фронте. Он заявил, что россияне не уничтожают инфраструктуру и не убивают мирных людей.

Об этом Песков заявил в интервью телеканалу ATV, пишет телеграмм-канал Nexta life.

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"И вы скажете, почему россияне так медленно действуют? Потому что россияне не воюют, мы не воюем. Вести войну – это совсем другое дело, это тотальное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Россия пытается сохранять инфраструктуру и человеческие" жизнь", — сказал он.

Напомним, в комментарии для ТСН.ua жители городка Семеновка (расположен в 10 км от российской границы) рассказали, что оккупанты значительно активизировали обстрелы приграничья Черниговщины. Местные жители говорят, что это стало напоминать первые дни полномасштабного вторжения.

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