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"Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит" — МИД Великобритании

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"Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит" — МИД Великобритании

GOV.UK

Британия в очередной раз заявила о поддержке Украины в войне против Российской Федерации.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс выразила поддержку Украине и заявила, что ее страна не успокоится, пока президент России Владимир Путин не потерпит поражение.

Об этом она написала в Twitter.

"Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", — написала она.

Напомним, уже на следующей неделе в Киеве заработает посольство Великобритании.

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