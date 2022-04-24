"Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит" — МИД Великобритании

"Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит" — МИД Великобритании

Британия в очередной раз заявила о поддержке Украины в войне против Российской Федерации.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс выразила поддержку Украине и заявила, что ее страна не успокоится, пока президент России Владимир Путин не потерпит поражение.

Об этом она написала в Twitter.

"Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", — написала она.

Мы теперь вступаем в 3-ю неделю Putin's illegal war on Ukraine.



Россия ha perpetrated appalling atrocities including attacks на иностранных граждан и детей в Odessa and siege of Mariupol.



Мы не займемся пустой резиденцией и Украиной. — Liz Truss (@trussliz) 24 апреля 2022

Напомним, уже на следующей неделе в Киеве заработает посольство Великобритании.

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