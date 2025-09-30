"Мы не в состоянии мира": Германия готовится к войне, предлагая новый план финансирования Украины

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с сенсационной речью, заявив, что Европа и Россия "больше не находятся в мире".

Об этом сообщает издание Express.

Выступая на пресс-конференции в Дюссельдорфе, немецкий лидер озвучил тревожную оценку ситуации:

Реклама

"Позвольте мне высказать это предложение, которое на первый взгляд может немного шокировать... мы не находимся в состоянии войны, но мы уже и не находимся в состоянии мира", - подчеркнул он.

Мерц, являющийся одним из самых ярых критиков Владимира Путина в Европе, добавил, что Россия ведет "войну против нашей демократии и войну против нашей свободы", стремясь подорвать единство Европейского Союза.

Угрозы и план финансирования Украины

Канцлер регулярно предупреждает об угрозах европейской безопасности со стороны агрессивного Кремля, включающих саботаж, шпионаж и кампании по дезинформации. В ответ на эти вызовы правительство инвестирует миллиарды евро в военный и оборонный сектор Германии.

Немецкий политик также выступает за использование замороженных российских финансовых активов на Западе для предоставления Украине жизненно необходимого кредита ЕС в размере 140 миллиардов евро.

Реклама

В недавней статье для Financial Times Мерц объяснил свой план: ЕС может предоставить Киеву эти деньги в качестве беспроцентного кредита.

"Деньги будут возвращены только после того, как Россия возместит Украине ущерб, нанесенный ею во время этой войны", - написал он.

По его мнению, такой шаг "систематически и масштабно увеличит цену российской агрессии". Однако лидеры ЕС не спешат с этим решением, опасаясь, что это может подорвать доверие к евро как резервной валюте.

Усиление восточного фланга НАТО

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил готовность Берлина защитить Прибалтийский регион. Он заявил на конференции в Литве, что к середине 2026 года в стране будут размещены около 2000 немецких военнослужащих.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что вооруженные силы Германии разрабатывают план медицинской помощи в случае крупномасштабной войны НАТО с Россией.