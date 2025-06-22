"Мы не воюем с Ираном": в Вашингтоне объяснили настоящую цель авиаударов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном, несмотря на авиаудары по его ядерной инфраструктуре.

Об этом он рассказал в эфире ABC News.

"Нет, мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана", - сказал Вэнс. По его словам, Трамп "вчера вечером предпринял решительные действия, чтобы уничтожить эту программу".

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Вэнс отметил, что США "существенно отбросили назад" иранские усилия по созданию ядерного оружия.

"Мы знаем, что пройдет очень много времени, прежде чем Иран сможет создать ядерное оружие, даже если он этого захочет", - подчеркнул он.

Президент Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что нанесенные удары "целиком и полностью уничтожили" ключевые объекты по обогащению урана, в том числе ядерный комплекс Фордо. В то же время Венс избежал прямого ответа, уничтожены ли они полностью, повторив, что объекты "существенно выведены из строя".

"Сегодня они намного дальше ядерной программы, чем были 24 часа назад", - отметил Венс.

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Относительно имеющихся у Ирана 900 фунтов высокообогащенного урана Венс заявил, что администрация планирует обсудить дальнейшие действия с иранской стороной.

Отдельно вице-президент предупредил о жесткой реакции в случае ответных действий Тегерана:

"Если иранцы решат расширить это, то это будет их решение. Но президент США ответит тем самым подавляющей силой".

По словам Венса, Вашингтон не стремится к войне на Ближнем Востоке. Напротив, политика США направлена на "целенаправленные усилия по ликвидации ядерной программы Ирана", и именно эта цель будет определять дальнейшие действия администрации.

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Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп в соцсетях обратился к верховному лидеру Ирана аятоллы Али Хаменеи, назвав его "легкой мишенью".