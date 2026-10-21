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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Мы не выдавали никаких приказов»: в Пентагоне прокомментировали ограничения Starlink в Украине

В Пентагоне возразили, что Вашингтон принимал решение о сокращении или отмене услуг Starshield для Украины. Пит Хегсет объяснил, кто, по мнению американской администрации, имеет полномочия принимать подобные решения.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В Пентагоне заявили о непричастности к ограничению Starlink

В Пентагоне заявили о непричастности к ограничению Starlink / © Associated Press

Вашингтон не причастен к введению ограничений на функционирование системы Starshield для украинских сил и не отдавал никаких приказов по этому поводу. Об этом заявил руководитель оборонного ведомства США Пит Хегсет в ходе общения с прессой.

Об этом пишет Clash Report.

В Пентагоне заявили о непричастности к лимитам Starshield в Украине

По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты не принимали решения об отмене или уменьшении объемов услуг.

«Мы ничего не отзывали. Существуют условия предоставления услуг, которые, в конце концов, необходимо соблюдать, и именно с этого все и начинается. Starlink имеет право принимать такие решения, но, на наш взгляд, ничего не изменилось. Мы не издавали никаких приказов или чего-нибудь подобного», — сказал Хегсет.

В то же время Хегсет затронул тему передачи Украине противовоздушных ракет-перехватчиков. Он отметил, что США стремятся сначала обеспечить свои вооруженные силы достаточным количеством оружия.

Глава Пентагона также заявил, что общий курс Вашингтона по Украине остается стабильным, и добавил, что США желают украинцам успеха.

Ограничение Starlink серьезно ударило по фронту в Украине

Напомним, ограничение скорости работы спутниковой связи Starlink и военной версии Starshield от SpaceX продолжает создавать серьезные проблемы для украинских военных на фронте.

По данным Института изучения войны, лимит в 160 км/ч во время движения блокирует полноценную передачу данных, что подрывает логистику на фронте, снижает эффективность противовоздушных операций против вражеских БпЛА и препятствует использованию украинских реактивных дронов-перехватчиков.

Проблемы со связью на разных участках передовой подтвердили советник по оборонным технологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов и президент Украины Владимир Зеленский. Анализ Сил беспилотных систем свидетельствует, что введенные лимиты уже нанесли ощутимый удар по результативности украинских ударов средней дальности и поражению российских логистических путей.

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