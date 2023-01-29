"Мы ничего не имеем против россиян": в МИД Италии отказались дать Украине свои танки, потому что они "не воюют с РФ"

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не будет передавать Украине танки, аргументируя это тем, что "они не воюют с РФ". Кроме того, итальянский дипломат настаивает на переговорах главы Кремля Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Такие цинические заявления озвучил глава МИД Италии, сообщает агентство Nova.

По его словам, Италия работает над восстановлением мира.

"Мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против российского народа, поэтому итальянских танков в Украине не будет. Зеленскому и Путину в конце концов придется сесть за стол переговоров. Перед США, Китаем, Турцией, Ватиканом и прежде всего ООН стоит большая задача найти решение", — сказал Таяни.

Накануне сообщалось, что Италия и Франция закупят 700 зенитных ракет. для комплексов противовоздушной обороны SAMP-T, которые прибудут в Украину

Добавим, что вместе с Францией Италия завершает отправку ракетного комплекса Samp-T.

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