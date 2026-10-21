- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1347
- Время на прочтение
- 1 мин
"Мы никогда не были так близко": Трамп высказался о завершении войны в Украине
Президент США заявил, что война в Украине может завершиться в ближайшее время. Он уверяет, что стороны еще никогда не были так близки к этому.
Война в Украине, которую начала Россия, может закончиться уже в ближайшее время.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.
Трамп о войне в Украине — что заявил
Американский политик признал, что войну начал российский диктатор Владимир Путин.
«Мы приближаемся к завершению войны, которую начал Путин в Украине, возможно, уже сейчас мы приблизились к этому как никогда раньше», — отметил Трамп.
По его словам, именно сейчас настал самый важный и решающий момент для прекращения войны.
«Мы никогда не были так близко к этому», — заметил президент США.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Стив Уиткофф во время встречи с «фюрером» РФ Владимиром Путиным заявил о прогрессе в мирных переговорах и о «почве для прекращения огня».
Также и Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что новая встреча в рамках трехсторонних переговоров о завершении войны с участием Украины, США и России может состояться не позже начала ноября.
Следует заметить, что российские войска поздно вечером, 21 октября , снова нанесли ракетный удар по столице.