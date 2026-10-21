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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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"Мы никогда не были так близко": Трамп высказался о завершении войны в Украине

Президент США заявил, что война в Украине может завершиться в ближайшее время. Он уверяет, что стороны еще никогда не были так близки к этому.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Война в Украине, которую начала Россия, может закончиться уже в ближайшее время.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Трамп о войне в Украине — что заявил

Американский политик признал, что войну начал российский диктатор Владимир Путин.

«Мы приближаемся к завершению войны, которую начал Путин в Украине, возможно, уже сейчас мы приблизились к этому как никогда раньше», — отметил Трамп.

По его словам, именно сейчас настал самый важный и решающий момент для прекращения войны.

«Мы никогда не были так близко к этому», — заметил президент США.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Стив Уиткофф во время встречи с «фюрером» РФ Владимиром Путиным заявил о прогрессе в мирных переговорах и о «почве для прекращения огня».

Также и Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что новая встреча в рамках трехсторонних переговоров о завершении войны с участием Украины, США и России может состояться не позже начала ноября.

Следует заметить, что российские войска поздно вечером, 21 октября , снова нанесли ракетный удар по столице.

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