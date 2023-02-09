Мы оберегаем Европу от режима, который стремится быть авторитарным хозяином на континенте — Зеленский

Президент Зеленский в обращении к участникам специального заседания Европейского Совета назвал угрозы, исходящие от Кремля, и призвал к совместному противодействию российской агрессии, угрожающей всему континенту.

В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обратился с речью к президентам и главам правительств стран Евросоюза. Украинский лидер поблагодарил за поддержку Украины и стремления украинцев жить свободно и в объединенной Европе.

“Я еще раз повторю эти слова: свободно и в объединенной Европе. Где это может звучать уже рутинно, привычно. А где-то это значит совсем другое”, — подчеркнул Зеленский.

Свою речь украинский лидер начал с рассказа об эпизоде, который демонстрирует, как Кремль пытается лишить возможности жить именно так — "свободно и в объединенной Европе".

Об угрозе для Молдовы

“Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду. Я сообщил ей о том, что удалось перехватить нашей разведке. Подробный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирался сломать Молдову. Сломать демократический порядок этой страны и установить контроль над ней. Я не колебался ни минуты, получив этот документ и услышав о его происхождении. Я немедленно предупредил обо всех этих угрозах. Предупредил Молдову о защите”, — рассказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что неизвестно, был ли отдан в Москве этот приказ или он остался только намерением.

“Но мы увидели, что они собираются делать, и мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и других государств, в частности в Европе. Ничего нового. Вы видели другие попытки такой российской диверсионной и дестабилизирующей активности”, — подчеркнул украинский президент.

О разрушительных стремлениях Кремля

Президент Зеленский заявил, что Украина совместно со своими европейскими партнерами оберегает Европу от режима, у которого есть только одно стремление – уничтожить свободу Европы и быть авторитарным хозяином на континенте.

“Для этого режима наш с вами общий европейский дом – это только пространство, только территория с ресурсами и достояниями, которую якобы можно захватить или иным образом поставить под контроль. Чтобы они властвовали, где хотят, и грабили или эксплуатировали, что хотят. Агрессия, сознательное издевательство над народами или искусственно спровоцированные кризисы... Удары российской авиации или удары российской дезинформации... Российские политики или диверсанты... Российские грязные деньги и коррупционные влияния... Попытки сломать политическую или экономическую ситуацию... Атаки ракетами, кибератаки... Не много ли этого?” – перечислил Зеленский все те грязные средства, к которым прибегает Москва.

Украинский президент подчеркнул, что у России есть разный инструментарий "гибридной войны", который использует не только против Украины, Молдовы, стран Балтии, Польши или тех, кто соседствует с Россией.

“Мы видели это, в частности, на Балканах. К сожалению, мы снова можем это увидеть в любой момент в любом регионе Европы, если кому-нибудь в Москве захочется составить очередной противозаконный насильственный или захватнический план. План новой агрессии – гибридной или прямой. Всегда ли будем успевать защищаться? И это мой вопрос. Нам всем нужна быстрота в принятии решений и надежность!” – заявил Зеленский.

О единстве ради безопасности

Президент Зеленский напомнил о родоначальниках Европейского союза Робере Шумане и Жане Монне, чье лидерство позволило Европе стать такой объединенной, как об этом очень долго мечтали. Он призвал современных лидеров стран ЕС стать в один ряд с этими славными деятелями, гарантировав Европе нужную сегодня безопасность.

“Европейский Союз уже на пути к такой безопасности! Уже сделаны фундаментальные шаги. Но нужно пройти весь этот путь! Я знаю, что это нам по силам. Я благодарю каждого из вас за то, что в этот страшный год, когда российская агрессивность стала самой большой, вы неизменно становитесь сильнее. Европа становится крепче благодаря вашим действиям и решениям. И даже когда были колебания и споры, вы все равно находили возможность этих общих решений. Сильные решения! Я благодарю вас за них. Я благодарю вас за понимание, что нигде в Европе не должно быть никаких "серых" зон”, — заявил украинский президент.

Об Украине в ЕС

Зеленский подчеркнул, что курс на дальнейшее европейское объединение – это фундаментальный курс безопасности.

“Свободную Европу сегодня уже не представить без свободной Украины. Я благодарю вас за то, что мы совместно подготовили получение Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Я благодарю вас за то, что мы совместно готовим положительную оценку нашей трансформации на пути в Евросоюз. Я благодарю вас за то, что открытие уже в этом году переговоров по членству для Украины в Европейском Союзе станет еще одной крепкой опорой нашей с вами общей безопасности”, — сказал украинский президент

О военной помощи

Президент Зеленский заявил, что Европейский Союз впервые в своей истории оказывает такую масштабную и последовательную военную помощь, которую мы получаем. Такое взаимодействие безопасности, по его словам, должно стать примером для любого агрессора, почему не стоит начинать агрессию против европейцев. Он подчеркнул, что российская агрессия должна неизбежно и как можно скорее потерпеть поражение.

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"Чем быстрее и крепче будет возвращение свободы и реальной силы европейских ценностей на всю территорию Украины, которая ныне остается оккупированной Россией, тем более надежным и долговременным будет мир в послевоенной Европе", — заверил Зеленский.

Президент выразил благодарность за полученную военную помощь.

"Я благодарен всем вам, кто понимает, насколько сейчас Украине нужны такие возможности, нужны артиллерийские пушки и снаряды, современные танки, дальнобойные ракеты, современная авиация. И я благодарен всем вам, кто оказывает такую вооруженную помощь! Должны усиливать динамику нашего сотрудничества мощнее, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал. Я благодарен каждому народу Европы, который чувствует, что украинский народ и героические украинские воины на передовой при соответствующей поддержке способны уничтожить несущий Россией террор и любую агрессивность, любые агрессивные действия против людей и против Европы”, — заявил он .

О помощи в энергетике

Также Зеленский поблагодарил экономическую и энергетическую солидарность.

“Я благодарю вас за все предоставленные нам пакеты финансовой и энергетической помощи. И это тоже о безопасности. О безопасности не только нашего народа. О безопасности всего европейского сообщества. Наконец-то российские энергоносители больше никогда не будут оружием против Европы. Наконец, все в Европе увидели, как на самом деле Россия относится к европейцам и к энергетической системе на континенте, к нашим рынкам, к нашим финансам. Все это для Кремля – просто возможности воевать. Я благодарю за решимость в постепенном лишении Кремля таких агрессивных возможностей”, — сказал он.

Об антироссийских санкциях

Отдельно украинский лидер выразил благодарность за уже вступившие в силу санкционные пакеты против России. В то же время, он призвал еще больше усилить финансовое давление на Кремль.

“Это путь, который нужно пройти полностью. Мы можем анализировать, как эти санкции действуют. Чтобы у них не было ни возможности, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны в Европе или где-то еще. Или на провоцирование любых кризисов – энергетических, миграционных. Вы свидетели, что у нас с зерном происходит. То есть, это продовольственные кризисы, радиационные”, — напомнил президент.

Зеленский считает ненормальным, что Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы, но российская атомная отрасль до сих пор свободна от глобальных санкций. Кроме того, он предложил еще несколько санкционных шагов.

"Например, применение санкций против всей ракетной и дроновой индустрии России, соответствующей части ИТ-сектора государства-террориста. Ведь российский ракетный и дроновый террор будет оставаться угрозой, пока не будет уничтожен источник угрозы. Я верю, что у Европы есть такая решимость”, — сказал он.

О справедливом наказании агрессора

Президент Зеленский подчеркнул, что без справедливого наказания для агрессора невозможна "такая Европа, которую мы с вами защищаем".

"Справедливость. Невозможно жить без справедливости, и ты не видишь в этом никакого будущего. Должен быть трибунал против России за эту агрессию. Должен быть компенсационный механизм за все убытки, причиненные российским террором. Должна быть справедливая ответственность для российских террористов за все, что они наделали, – от уничтожения малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году до каждого другого проявления этого страшного террора. Тысячи жертв российского террора и память тысяч наших воинов, поклавших свою жизнь, преодолевая этот террор, требуют справедливости", — подчеркнул украинский лидер

О формуле мира

В завершение президент Зеленский заверил, что Украина никогда не стремилась к войне, никогда не провоцировала и всегда пыталась сохранить мир.

"Вы это очень хорошо знаете. История это очень хорошо знает. Вы знаете, какой потенциал у нашей формулы и у нашего с вами единства. Я призываю вас реализовать этот потенциал по полной! Европа свободна и будет свободна. Европа объединена. Я уверен, что нужно сделать все, чтобы Европа была объединена с независимой Украиной, с независимой Молдовой, с независимой Грузией, независимыми государствами Балтии, Польшей и всеми государствами – другими членами нашей современной Европы. Мы должны гарантировать всем государствам Европы безопасность!" – заявил украинский лидер.

Напомним, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский также выступил во время саммита ЕС в Европарламенте в Брюсселе. После речи европарламентарии аплодировали стоя украинскому лидеру.

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