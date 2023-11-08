"Мы обороняемся, чтобы больше никто не терял ни жизнь, ни историю": эмоциональное выступление Зеленской в ЮНЕСКО

Россия продолжает уничтожать и терроризировать наше государство, чем занималась на протяжении десятилетий.

Елена Зеленская обратилась в ЮНЕСКО с просьбой о расширении присутствия в Украине. Дело в том, что масштабы преступлений, совершаемых РФ, – невероятны.

Об этом первая леди сказала во время выступления на конференции ЮНЕСКО.

Украина оказалась между варварством и цивилизацией

По словам Зеленской, сегодня ЮНЕСКО – одна из немногих мировых организаций, действительно действенно стоящих на границе между цивилизацией и хаосом, между памятью и культурой и современным варварством.

"Мы просим о расширении присутствия ЮНЕСКО в Украине. Сейчас я объясню, почему это важно. Масштабы преступлений – невероятные. Нам понадобятся десятки лет, чтобы восстановить разрушенное, но самое главное – это зафиксировать, что происходило и происходит", – акцентировала она.

Следует вспомнить, подчеркнула первая леди, страшные события 1937 года, когда в урочище Сандармох в Карелии советской властью было расстреляно более 100 деятелей украинской культуры и искусства. Была сила большая других убийств и гонений, которые использовались СССР против украинцев.

"Вот почему мы так сейчас обороняемся. Потому что в этот раз может стать финальным актом этой трагедии. Нам нужны авторитетные свидетели с гарантией неприкосновенности, потому что даже сейчас свидетельствовать о терроре может быть опасно", – отметила Зеленская.

По ее мнению, то, что переживает Украина, не должно быть нашей проблемой. Потому что это атака не только на нас, а на все, что ценно нормальному человеку.

"Просто сегодня между варварством и цивилизацией оказались мы и пытаемся защищать жизнь от уничтожения, от истирания. Чтобы больше никто не терял ни истории, ни жизни. Я призываю вас еще больше поддерживать Украину, украинцев, не начинавших эту войну, не хотели ее", – подытожила первая леди Украины Елена Зеленская.

Ранее международная организация ЮНЕСКО на 26 июля 2023 года подтвердила повреждение 274 культурных объектов в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

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