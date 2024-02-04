"Мы остались в стороне": у Байдена рассказали, что думают о возможной отставке Залужного

По словам Салливана, Белый дом не будет ввязываться в "это конкретное решение".

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал возможную отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Об этом говорится в CBS News.

На вопрос журналиста о том, украинское правительство проинформировало Белый дом о том, что главнокомандующий армией будет уволен, и действительно ли потеря этого высокопоставленного генерала повлияет на успех той войны, Салливан ответил, что США должны стоять в стороне "кадровых решений в Вооруженных силах Украины" .

"Кадровые решения в Вооруженных силах Украины – это вопрос украинского правительства. Это не то, о чем правительство США должно взвешивать в ту или иную сторону. Поэтому мы остались в стороне от этого набора кадровых решений. И, конечно, это суверенное право Украины и право президента Украины принимать свои кадровые решения. Мы четко дали понять, что мы просто не собираемся ввязываться в это конкретное решение. Мы это указали непосредственно украинцам", – сказал Салливан.

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Ранее российские пропагандисты издали новую ложь о главкоме Валерии Залужном. В РФ заявили, что генерал после данных о своей отставке готовит "переворот" с участием военных.