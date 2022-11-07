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"Мы оставляем за собой право говорить о том, что волнует США": у Байдена ответили по поводу разговоров Салливана с РФ

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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"Мы оставляем за собой право говорить о том, что волнует США": у Байдена ответили по поводу разговоров Салливана с РФ

Фото: Associated Press

Джейк Салливан общался с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике.

США оставляют за собой право говорить с высшим руководством России по вопросам "уменьшения рисков взаимоотношений между этими странами".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter.

"Мы оставляем за собой право обсуждать волнующие Соединенные Штаты вопросы. Это продолжается в течение последних нескольких месяцев. Наши разговоры были сосредоточены лишь на... уменьшении рисков и взаимоотношениях между США и Россией", — сказал Байден.

Переговоры Салливана с Москвой: что известно

Главный советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев проводил конфиденциальные переговоры с главными помощниками диктатора Владимира Путина.

Тогда чиновники не назвали точных дат и количества звонков и не сказали, дали ли они какой-либо результат.

Американские аналитики говорят, что Россия может влиять на громад США.

Напомним, США частно требуют от Украины продемонстрировать готовность к переговорам с РФ.

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Дата публикации
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