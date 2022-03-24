"Мы ответим": Байден прокомментировал возможное применение Путиным химического оружия

Байден ответил на вопрос о реальной угрозе применения химического оружия.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что США отреагируют, если президент РФ Владимир Путин использует оружие массового поражения, но ответ будет зависеть от ситуации.

На вопрос журналиста от Associated Press по поводу реальной угрозы применения химического оружия Байден ответил, что не может предоставить информацию о разведке.

«Собрали ли вы конкретные разведывательные данные, свидетельствующие о том, что президент Путин разворачивает это оружие, перемещает его на позиции или рассматривает возможность его использования? И ответит ли США или НАТО военными действиями, если он применил химическое оружие?» – спросил его журналист.

«Мы ответим, если он его использует. Характер ответа будет зависеть от характера использования», – добавил Байден.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит свои системы химической, биологической и ядерной обороны из-за опасений, что Россия планирует использовать такое оружие против народа Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.