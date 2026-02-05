Бывший глава MI6 Ричард Мур / © Associated Press

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур признался, что в начале полномасштабного вторжения Запад имел ложные ожидания по поводу боеспособности российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report.

По словам Мура, аналитики прогнозировали значительные трудности для сил обороны Украины, однако реальность на поле боя оказалась иной.

«Мы считали, что украинцам будет тяжело сдержать россиян. Мы недооценили, как плохой окажется российская армия на поле боя», — заявил бывший шеф разведки.

Ключевые тезисы заявления:

Просчет аналитиков: западные разведсообщества переоценивали крепость «второй армии мира» к началу великой войны.

Устойчивость Украины: готовность и способность украинцев к эффективному сопротивлению стала неожиданностью для многих международных наблюдателей.

Проблемы кафиров: профессиональная подготовка, логистика и управление войсками РФ оказались значительно ниже ожидаемого уровня.

Это заявление еще раз подчеркивает, что миф о «непобедимости» российской военной машины был разрушен непосредственно в боях первых месяцев вторжения.

Напомним, в начале вторжения в феврале 2022 года многие западные разведки, в том числе американская, давали Украине от «72 часов до нескольких недель» до полного падения. Однако провал наступления на Киев, Чернобаевка и последующие отступления окупантов из Харьковщины и Херсонщины продемонстрировали глубокую коррупцию в российском Минобороны, отсутствие слаженности между родами войск и устаревшую советскую тактику «мясных штурмов».