"Мы – поколение, которое возьмет в руки оружие": в Польше призывают готовиться к войне

Глава Генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что его страна нуждается в немедленном усилении армии, ведь вполне вероятно, что вскоре полякам придется защищать свою землю от войны с оружием в руках.

Об этом сообщил польский Генштаб на своей странице в социальной сети Facebook.

"Трансформация – это процесс, которым мы руководим таким образом, чтобы изменить Вооруженные Силы – от тех, которые у нас есть сегодня, на такие, которые нам нужны для победы в войне будущего", – заявил генерал Кукула.

По его словам, развитие ситуации в мире указывает на то, что "мы являемся поколением, которое возьмет в руки оружие", чтобы защищать Польшу.

"Я не собираюсь, как и никто из вас, проиграть эту войну. Мы победим", – подчеркнул глава Генштаба ВС Польши.

Однако по мнению генерала, демографический кризис может помешать вовремя набрать в армию необходимое количество солдат, чтобы успеть подготовить их к реальной войне.

"Потенциал противника настолько велик, что мы должны создать гораздо большую армию, а это значит, что мы также должны внедрять модель всеобщей военной службы", — цитирует слова Кукулы польское издание PAP.

Как пишет Reuters, до конца текущего года Минобороны Польши планирует увеличить численность своей армии до 207,5 тысячи военных. Это сделает польскую армию третьей по численности армией среди стран НАТО после США и Турции.

Напомним, Дуда отреагировал на очередные ядерные угрозы кремлевского диктатора. По мнению польского президента, Путин и его генералы хорошо знают, что первый, кто нанесет ядерный удар, будет проклят.

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