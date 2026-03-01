"Мы попросили украинцев помочь партнерам сбивать иранские дроны" - Стармер обратился к нации

Стармер сделал заявление / © Associated Press

Из-за непредвиденных обстрелов со стороны Ирана Великобритания предоставляет свои военные базы для операций США и привлекает специалистов из Украины, чтобы противодействовать иранским дронам.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в обращении к нации в Х.

Стармер сообщил об актуальной ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы не участвуем в наступательных ударах, но продолжим усиливать оборону в регионе. Вместе с нашими экспертами мы привлечем украинских специалистов, чтобы помочь союзникам в Персидском заливе отражать атаки иранских беспилотников», — отметил премьер.

Он прокомментировал эскалацию ситуации в Иране и осудил атаки Тегерана на страны, не участвовавшие в военных действиях, а также заверил, что Лондон делает все возможное для безопасности своих граждан.

Удары по Ирану: что известно

Напомним, во время протестов против ударов США и Израиля по Ирану погибли не менее 23 человек. Так, в Пакистане прошли массовые акции 1 марта. Они переросли в насилие в ряде городов страны.

Между тем в США сообщили, что в рамках операции Epic Fury трое военнослужащих погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения.

А президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может занять около четырех недель.