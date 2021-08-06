"Мы потеряли Гринвилл": в США масштабный лесной пожар уничтожил целый городок (фото)

"Дикси" стал шестым по величине пожаром в истории штата Калифорния.

В американском штате Калифорния трехнедельные лесные пожары уничтожили горный городок Гринвилл на севере Сьерра-Невады.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что пожар "Дикси" охватил немало сооружений, которые датируются периодом Калифорнийской золотой лихорадки, в частности АЗС, церковь, гостиницу, музей и бар.

"(Огонь. — Ред.) сжег весь наш центр города. Наши исторические здания, семейные дома, малые предприятия и детские школы полностью утрачены", — написал в Facebook надзиратель округа Плумас Кевин Госс.

В среду офис шерифа округа Плумас выпустил для примерно 800 жителей города следующее предупреждение: "Вам грозит неминуемая опасность и вы должны уехать немедленно!"

Местный житель Кен Доннел уехал из города в тот же день, надеясь вскоре вернуться. Сейчас мужчина убежден, что его офис и дом с чемоданом, который он подготовил, — уничтожены.

"Тысяча моих друзей за день потеряли свои дома, — поделился он. — Мы все потрясены". Все, что осталось у Доннела, это одежда, в которой он выезжал из Гринвилла, и старый пикап.

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"Мы потеряли Гринвилл, — указал представитель США Дуг ЛаМальфа в эмоциональном видео в Facebook. — Просто нет слов". Пожарник Митч Метлоу добавил: "Мы сделали все, что могли. Иногда этого просто недостаточно".

Между тем пламя продвинулось на юго-восток, об опасности предупреждают жителей другой горной общины — Тейлорсвилл.

По данным Калифорнийского департамента лесной и противопожарной защиты, "Дикси" стал шестым по величине пожаром в истории штата. Он вспыхнул 21 июля и с тех пор охватил 1305 квадратных километров. Предполагают, что возгорание возникло из-за падения дерева на линию электропередач.

Между тем в Греции небывалая жара вызвала катастрофические лесные пожары. Из-за возгорания по морю эвакуировали жителей острова Эвбея. Только в пригороде Афин 4 августа сгорело более 100 домов и предприятий и не менее 80 автомобилей.

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