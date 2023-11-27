"Мы предоставляем Украине все более и более передовые системы": Столтенберг прокомментировал статью Залужного

По словам Столтенберга, то, что он прочитал в статье, касалось того, как соединить и интегрировать разные системы вооружений так, чтобы они могли создавать или предоставлять еще более продвинутые возможности.

Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прокомментировал предложения по статье Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в частности пункт о "технологическом скачке".

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции перед встречей с министрами иностранных дел, которая проходит 27-29 ноября.

"Во-первых, мы предоставляем Украине все более и более передовые системы. Во-вторых, технологии — это не только одна конкретная вещь или оружие, но и то, как они могут работать вместе, как мы можем использовать беспилотники, как мы можем использовать киберпространство, как мы можем использовать разные системы и соединять их, а затем создавать новые возможности. И я также работал над этим вопросом. И то, что я прочитал в статье, также касалось того, как соединить и интегрировать разные системы вооружений так, чтобы они могли создавать или предоставлять еще более продвинутые возможности", — сказал он.

Напомним, Валерий Залужный в статье в The Economist заявил, что угроза перехода к позиционной войне и что затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Он также назвал пять приоритетов, чтобы победить РФ.

По словам главкома, для выхода войны из тупика нужен масштабный технологический скачок.

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