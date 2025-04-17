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"Мы приближаемся к достижению мира в Украине": Трамп сообщил о принятии решения
Трамп ожидает ответа от России по поводу перемирия уже на этой неделе.
США должны получить ответ от России по поводу мирных переговоров уже на этой неделе (до 20 апреля — ред.), после чего примут решение о последующих действиях.
Об этом сказал американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции, после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает The Guardian.
«На этой неделе мы услышим их очень скоро. И мы увидим, но мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились… Верю, что мы приближаемся к достижению мира в Украине», — сказал Трамп.
Напомним, Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг, 24 апреля, о чем сообщил президент США Дональд Трамп.
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