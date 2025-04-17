"Мы приближаемся к достижению мира в Украине": Трамп сообщил о принятии решения

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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США должны получить ответ от России по поводу мирных переговоров уже на этой неделе (до 20 апреля — ред.), после чего примут решение о последующих действиях.

Об этом сказал американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции, после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает The Guardian.

«На этой неделе мы услышим их очень скоро. И мы увидим, но мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились… Верю, что мы приближаемся к достижению мира в Украине», — сказал Трамп.

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Напомним, Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг, 24 апреля, о чем сообщил президент США Дональд Трамп.

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