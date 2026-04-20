"Мы применим все, что у нас есть": Лукашенко предостерег от нападения на Беларусь

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему с российским диктатором Путиным придется отражать нападение со стороны Польши, страны Балтии и Украины.

Об этом сообщает информационное агентство «Белта».

«Моя задача — предупредить своих соседей: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, возможно, в какой-то степени Украину. Пусть Господь убережет их от агрессии против Беларуси. Мы не хотим войны, мы не собираемся с ними воевать», — заверил он.

В то же время, он не объяснил, на чем базируются его утверждения об «агрессии».

Далее Лукашенко начал пугать, что к Беларуси в случае агрессии присоединится Россия и они будут «защищаться всеми доступными средствами».

«Это не значит, что мы завтра же, если там начнется какое-то противостояние, нанесем удар ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена агрессия против нас. У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять. Чуть ли не покажется. И мы применим все, что у нас есть», — заверил он.

Напомним, эксминистр Дмитрий Кулеба назвал пять ключевых факторов, свидетельствующих о подготовке Беларуси к военной эскалации.

Накануне руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.