"Мы прошли половину пути к победе, впереди тяжелый отрезок" – Данилов

По его словам, Москва пытается уничтожить украинцев как нацию.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украине удалось пройти половину пути к своей победе над Россией.
Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.
"Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к победе. Но впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления", – подчеркнул секретарь. СНБО.
Напомним, Данилов предупредил украинцев об угрозе масштабных ракетных обстрелов в канун Нового года и порадовал прогнозом, что в РФ осталось не так много ракет для новых атак.
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