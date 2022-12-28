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"Мы прошли половину пути к победе, впереди тяжелый отрезок" – Данилов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
804
Время на прочтение
1 мин
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"Мы прошли половину пути к победе, впереди тяжелый отрезок" – Данилов

Фото: Офис президента Украины

По его словам, Москва пытается уничтожить украинцев как нацию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украине удалось пройти половину пути к своей победе над Россией.

Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.

"Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к победе. Но впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления", – подчеркнул секретарь. СНБО.

Напомним, Данилов предупредил украинцев об угрозе масштабных ракетных обстрелов в канун Нового года и порадовал прогнозом, что в РФ осталось не так много ракет для новых атак.

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Дата публикации
Просмотры
804
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