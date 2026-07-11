"Мы просто расплакались": женщина нашла золото под алтарем древней церкви

© Associated Press

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В Великобритании священнослужитель Джейн Ли спасла древнюю церковь от закрытия благодаря удачной находке.

Об этом пишет BBC.

Ли служит в церкви Святого Уилфрида в деревне Меллинг, построенной в XIV веке. По словам женщины, она готовилась к утренней службе и случайно обнаружила таинственную коробку под алтарем. Внутри лежало девять золотых монет, стоимость которого составляет 30 тысяч фунтов стерлингов.

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«Мы просто расплакались, когда это увидели. Мы не могли поверить. Это было как чудо», — рассказала Ли.

Священнослужитель объяснила, что их церковь находилась под угрозой закрытия. Ее нужно было срочно отремонтировать, и служители не могли собрать необходимую сумму. Клад спас церковь от закрытия.

Кто именно оставил монеты, остается загадкой. Женщина предполагает, что тайный благотворитель спрятал их под алтарем около четырех лет назад. Соседние церкви получали похожие анонимные дары еще в 2022 году.

Ранее сообщалось, что кладоискатель обнаружил предмет, который он воспринял за грязную пуговицу. Однако анализ показал, что на самом деле это уникальная серебряная монета, связанная с Магнусом Босоногим, часто называют последним королем викингов в Норвегии.

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