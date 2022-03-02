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"Мы решительны, чтобы воля победила тиранию": Байден начал свою речь в Конгрессе с войны в Украине

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"Мы решительны, чтобы воля победила тиранию": Байден начал свою речь в Конгрессе с войны в Украине

Associated Press

Он подчеркнул, что еще шесть лет назад Путин "хотел поколебать устои свободного мира".

Американский президент Джо Байден в Конгрессе США начал свою речь словами: "Мы решительны, чтобы воля победила тиранию".

"Еще шесть лет назад президент Путин хотел поколебать устои свободного мира. Он думал, что мир прогнется к его целям. Но он просчитался. Он думал, что захватит Украину и мир с этим смирится. Но он встретил то, на что никогда не надеялся: это украинский народ. Учителя, пенсионеры превращаются в военных, чтобы защитить свое отечество", — сказал глава Белого дома.

Особенно Байден обратил внимание на храбрость Владимира Зеленского, ставшего примером для политиков мира. Он процитировал слова из выступления Зеленского: "Мы победим эту тьму", имея в виду агрессию РФ.

Такод он поздравил присутствующую в зале возле первой леди Джилл Байден Оксану Маркарову — госпожу посол Украины в Штатах.

© Associated Press
Associated Press

Первая леди США поддержала украинскую дипломата теплыми объятиями.

© Associated Press
Associated Press

В зале Маркарову приветствовали аплодисментами, размахивая при этом украинскими флажками. Некоторые конгрессмены были одеты в вышиванки.

© Associated Press
Associated Press

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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