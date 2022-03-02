"Мы решительны, чтобы воля победила тиранию": Байден начал свою речь в Конгрессе с войны в Украине

"Мы решительны, чтобы воля победила тиранию": Байден начал свою речь в Конгрессе с войны в Украине

Он подчеркнул, что еще шесть лет назад Путин "хотел поколебать устои свободного мира".

Американский президент Джо Байден в Конгрессе США начал свою речь словами: "Мы решительны, чтобы воля победила тиранию".

"Еще шесть лет назад президент Путин хотел поколебать устои свободного мира. Он думал, что мир прогнется к его целям. Но он просчитался. Он думал, что захватит Украину и мир с этим смирится. Но он встретил то, на что никогда не надеялся: это украинский народ. Учителя, пенсионеры превращаются в военных, чтобы защитить свое отечество", — сказал глава Белого дома.

Особенно Байден обратил внимание на храбрость Владимира Зеленского, ставшего примером для политиков мира. Он процитировал слова из выступления Зеленского: "Мы победим эту тьму", имея в виду агрессию РФ.

Такод он поздравил присутствующую в зале возле первой леди Джилл Байден Оксану Маркарову — госпожу посол Украины в Штатах.

Associated Press

Первая леди США поддержала украинскую дипломата теплыми объятиями.

Associated Press

В зале Маркарову приветствовали аплодисментами, размахивая при этом украинскими флажками. Некоторые конгрессмены были одеты в вышиванки.