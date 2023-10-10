Нападение ХАМАСа на Израиль: в каких странах наиболее активно поддерживают Палестину

Поддержать действия ХАМАСа вызвалось немало желающих.
Во многих странах мира прошли митинги в поддержку Палестины. В частности, активисты собрались в США, Великобритании, Канаде, Германии, Турции, Ливане, Иордании.
Где активно поддерживают Палестину и действия ХАМАСа – читайте в материал ТСН.ua.
Пакистан
Турция
В сети появилось видео протестов у мечети Фатих в Стамбуле. Вероятно, это совместный митинг турок и арабов в поддержку палестинцев.
"Мечеть расположена в консервативном районе Стамбула Фатих, названном в честь бывшего османского султана Мехмеда II, забравшего Стамбул у византийцев", – говорится в сообщении.
Люди несли смешанные флаги Турции, бывшей Османской империи, сирийских повстанцев и палестинской власти.
Великобритания
Как сообщает Sky News, жители Великобритании вышли на акцию с целью поддержки Палестины, состоявшейся у посольства Израиля в Лондоне. В общей сложности ее поддержало около 5 тысяч человек. Участники размахивали флагами Палестины и плакатами с лозунгами "Свободу Палестине", "Санкции против Израиля" и "Прекратите вооружать Израиль", а также скандировали: "От реки и до моря Палестина будет свободной" и "Руки прочь от мечети".
Ливан
На улицы пригорода Бейрута вышли тысячи демонстрантов, приветствовавших нападение ХАМАСа на Израиль. Безусловно, с заявлением выступила и ливанская военизированная группировка "Хезболла", признанная террористической организацией в США и ЕС. Там заявили, что готовы "прийти на помощь палестинцам".
Иордания
Масштабная акция в поддержку Палестины прошла и в Аммане, столице Иордании. На улицах собралась мощная толпа.
Иран
Канада
Сторонники действий ХАМАС вышли на улицы многих канадских городов: Торонто, Ванкувера, Монреаля, Виннипега, Калгари и Галифакса. Премьер-министр страны Джастин Трюдо резко осудил всех вышедших на ходу с палестинскими флагами. Канада сразу поддержала Израиль и право страны на защиту.
Йемен
В столице Йемена Сани на улицы вышли тысячи людей с палестинскими флагами. В свою очередь лидер движения хуситов "Ансар Аллах" Хасан аль Хомран заявил, что йеменский народ "с большой радостью празднует победу".
Германия
По данным DW, в немецком городке Нойкельн собралось около 65 человек, которые выкрикивали антиизраильские лозунги и частично скрывали свои лица за масками. Полиция разогнала митинг, задержав для проверки документов около 40 человек. В результате возбуждено 6 уголовных дел из-за сопротивления должностным лицам и 36 административных дел из-за отказа разойтись.
США
В нескольких городах Соединенных Штатов также прошли акции в поддержку Палестины. Среди них Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида и Вашингтон.
Австралия
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