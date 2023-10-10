Нападение ХАМАСа на Израиль: в каких странах наиболее активно поддерживают Палестину

Во многих странах мира прошли митинги в поддержку Палестины. В частности, активисты собрались в США, Великобритании, Канаде, Германии, Турции, Ливане, Иордании.

Где активно поддерживают Палестину и действия ХАМАСа – читайте в материал ТСН.ua.

Пакистан

Акция в поддержку ХАМАС, Карачи, Пакистан / Фото: Associated Press

Турция

В сети появилось видео протестов у мечети Фатих в Стамбуле. Вероятно, это совместный митинг турок и арабов в поддержку палестинцев. ⁠

"Мечеть расположена в консервативном районе Стамбула Фатих, названном в честь бывшего османского султана Мехмеда II, забравшего Стамбул у византийцев", – говорится в сообщении. ⁠

Люди несли смешанные флаги Турции, бывшей Османской империи, сирийских повстанцев и палестинской власти.

Великобритания

Как сообщает Sky News, жители Великобритании вышли на акцию с целью поддержки Палестины, состоявшейся у посольства Израиля в Лондоне. В общей сложности ее поддержало около 5 тысяч человек. Участники размахивали флагами Палестины и плакатами с лозунгами "Свободу Палестине", "Санкции против Израиля" и "Прекратите вооружать Израиль", а также скандировали: "От реки и до моря Палестина будет свободной" и "Руки прочь от мечети".

Акция в поддержку ХАМАС в Лондоне / Фото: SkyNews

Ливан

На улицы пригорода Бейрута вышли тысячи демонстрантов, приветствовавших нападение ХАМАСа на Израиль. Безусловно, с заявлением выступила и ливанская военизированная группировка "Хезболла", признанная террористической организацией в США и ЕС. Там заявили, что готовы "прийти на помощь палестинцам".

Митинг в поддержку Палестины в Бейруте / Фото: Associated Press

Иордания

Масштабная акция в поддержку Палестины прошла и в Аммане, столице Иордании. На улицах собралась мощная толпа.

Акция в Иордании, целью которой является поддержка ХАМАСа/Фото из телеграмм-канала Александра Невзорова

Иран

Демонстранти, що підтримують ХАМАС, у Тегерані / Фото: EPA

Канада

Сторонники действий ХАМАС вышли на улицы многих канадских городов: Торонто, Ванкувера, Монреаля, Виннипега, Калгари и Галифакса. Премьер-министр страны Джастин Трюдо резко осудил всех вышедших на ходу с палестинскими флагами. Канада сразу поддержала Израиль и право страны на защиту.

Активисты в Монреале, поддерживающие Палестину / Фото: The Canadian Press

Йемен

В столице Йемена Сани на улицы вышли тысячи людей с палестинскими флагами. В свою очередь лидер движения хуситов "Ансар Аллах" Хасан аль Хомран заявил, что йеменский народ "с большой радостью празднует победу".

Митинг в поддержку Палестины в Йемене / Фото: EPA

Германия

По данным DW, в немецком городке Нойкельн собралось около 65 человек, которые выкрикивали антиизраильские лозунги и частично скрывали свои лица за масками. Полиция разогнала митинг, задержав для проверки документов около 40 человек. В результате возбуждено 6 уголовных дел из-за сопротивления должностным лицам и 36 административных дел из-за отказа разойтись.

Полиция разгоняет демонстрантов в Нойкельне / Фото: DPA

США

В нескольких городах Соединенных Штатов также прошли акции в поддержку Палестины. Среди них Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида и Вашингтон.

Митинг в поддержку Палестины в США/Фото Hindustan Times

Австралия

Активисты в Сиднее / Фото: EPA

Читайте также: