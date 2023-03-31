"Мы с Путиным решим": Лукашенко заявил, что в Беларуси могут разместить стратегическое ядерное оружие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может договориться с Путиным о размещении в стране стратегического ядерного оружия.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси могут разместить ядерное оружие, "если потребуется". Он подчеркнул, что "ни перед чем не остановится".

Об этом Лукашенко сказал 31 марта во время послания белорусскому народу и Национальному собранию.

"Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если это нужно, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые пытаются подорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны и народы", — заявил белорусский диктатор.

В то же время, он добавил, что размещение ядерного оружия в Беларуси — якобы не запугивание и не шантаж, а "возможность обезопасить государство и обеспечить мир белорусскому народу".

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Кроме того, Лукашенко заявил, что уже приказал восстановить площадки, предназначенные для пуска ядерных боеголовок "Тополь", которые были выведены из Беларуси в 1996 году.

"Я хочу сказать, я отдал неделю назад распоряжение военным немедленно, немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками "Тополя". Это сверхсложное в инженерном техническом плане сооружение. Она четко привязана к коммуникации и прочее. Это не значит, что есть такой "Тополь", остановился, кнопку нажал, и ракета полетела. Они все были привязаны к этим местам. Я сохранил все эти площадки", — сказал он.

По информации мониторингового ресурса "Беларускі Гаюн", до 1996 года мобильные ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь" дислоцировались на территории ракетных полков:

346-й Позы;

170-й Минойты;

376-й Гезгалы;

403-й Ружаны;

56-й Засимовичи;

306-й Слуцк;

369-й Житковичи;

396-й Мышанка;

404-й Гомель.

Карта: Беларускі Гаюн (https://t.me/Hajun_BY)

Кроме того, Лукашенко прокомментировал и заявление Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси и, вопреки заявлению последнего, намекнул, что такой вид оружия в Беларуси будет находиться под его контролем.

"Мы будем этот суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать, чем только возможно, в том числе и ядерным арсеналом. И не надо сегодня говорить, вот только будут хранить, будут еще чего там, это там не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету, независимости!" – сказал он.

Напомним, ранее российский преступник Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

В свою очередь президент Владимир Зеленский объяснил, что означает такое заявление Путина. В Офисе президента назвали последствия для режима Лукашенко, если РФ разместит в Беларуси "ядерку".

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