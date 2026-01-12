- Дата публикации
"Мы сейчас зарабатываем на войне": Трамп ответил, перевооружит ли Украину, если Путин откажется от мирного соглашения
Дональд Трамп ответил, готовы ли США перевооружить Украину в случае срыва мирного соглашения с Россией и заявил, что Америка сейчас зарабатывает на войне.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет заранее говорить о возможном перевооружении Украины в случае, если глава Кремля Владимир Путин отклонит 20-пунктный мирный план или намеренно затягивать переговоры.
Об этом он сказал в интервью журналисту The New York Times Дэвиду С. Сенджеру.
«Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда вынужден это заявлять, потому что имею обязательство попытаться спасти жизнь. Знаете, эта война нам ничего не стоит. Мы сейчас зарабатываем на войне», — ответил Трамп на вопрос, готов ли перевооружить Украину, если Путин отбросит 20-пунктный план или будет затягивать процесс.
Американский президент в который раз вспомнил своего предшественника в должности — Джо Байдена, который, по словам Трампа, «израсходовал 350 млрд долларов».
«А я считаю, что это именно такая цифра… Так я заключил соглашение», — сказал Трамп.
А когда журналист заметил, что все эти средства выделил американский Конгресс, Трамп ответил, что именно ему удалось «вернуть деньги» благодаря договоренности о редкоземельных ресурсах.
«Я заключил сделку. Я сказал: я хочу вернуть эти деньги, потому что Байден — дурак. Он бессмысленный человек, и он дал вам 350 миллиардов долларов. Я сказал Украине: „Я хочу вернуть эти деньги Америке“. И я получил соглашение о редкоземельных металлах, которое может стоить гораздо больше, чем это. Я вернул деньги. Но тот дурак отдал 350 миллиардов», — заявил Трамп.
По его словам, сейчас США продают оружие не непосредственно Украине, а через НАТО.
«Я продаю им оружие и они платят полную цену. Я даже не продаю ее в направлении Украины — я продаю НАТО. А у НАТО сейчас много денег. Я добился, чтобы расходы на оборону выросли с 2 до 5%», — сказал он.
В то же время, Трамп подчеркнул, что главной целью для него является прекращение войны и сохранение человеческих жизней.
«Я делаю это не ради денег. Я хочу спасти 25–30 тысяч жизней каждый месяц. Я не могу в это поверить. Представьте себе стадион НФЛ, заполненный 70 тысячами человек, ежемесячно умирает половина такого стадиона. Это абсурд», — подытожил он.
Между тем, в НАТО подчеркнули, что поставки оружия Украине не сократились после решения американского президента Дональда Трампа прекратить прямые передачи.
Напомним, американский президент Дональд Трамп также заявил, что у украинского главы Владимир Зеленского якобы нет карт. Но есть несколько иное.
