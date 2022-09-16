Мы шокированы: ООН намерена направить в Изюм экспертную группу на массовые места захоронений замученных оккупантами людей

В ООН "шокированы" новостями о массовых захороненных замученных оккупантами людей под Изюмом.

Чтобы как можно быстрее установить причины смерти, в ООН планируют отправить экспертную группу на место Изюмской трагедии.

Об этом сообщила пресс-секретарь ООН Элизабет Кроссе, пишет Le Monde из AFP.

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"Наши коллеги в Украине следят за этими обвинениями, и они намерены организовать мониторинговый визит в Изюм для установления обстоятельств смерти этих лиц", – заявила Элизабет Кросселл.

Как сообщалось ранее, после освобождения Харьковщины от оккупантов открылись страшные преступления российских военных. В лесу под Изюмом обнаружили 400 могил с замученными и убитыми мирными жителями и военными.

Посетивший место трагедии председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в лесу под Изюмом нашли 450 тел гражданских людей со следами насильственной смерти. Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти. На большинстве могил даже не указаны имена, а только отметка с номером.

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