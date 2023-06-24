"Мы следим": в США отреагировали на восстание Пригожина в России

В Белом доме внимательно следят за ситуацией в России после заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о военном мятеже.

Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Адам Годж, пишет CNN.

Президент США Джо Байден был проинформирован о развитии ситуации с наемниками.

"Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", — говорится в заявлении Годжа.

Также сообщается, что официальные лица рассматривают последние комментарии Пригожина, в которых он назвал российское военное руководство "злом", как нечто большее, чем его обычную риторику.

По словам журналистов, пока неясно, есть ли у США какие-либо ожидания относительно намерений Пригожина.

Два неназванных чиновника администрации Байдена заявили, что представители национальной безопасности в Белом доме проявляют осторожность. Они не хотят вмешиваться, пока у них не будет более четкого представления о происходящем.

Напомним:

Накануне Евгений Пригожин заявил, что российская армия ударила по тыловым лагерям ЧВК "Вагнера". Пригожин пообещал, что "зло будет наказано". Также Пригожин обвинил Минобороны РФ во всех поражениях на фронте.

Он добавил, что накажут тех, кто "уничтожал сегодня наших ребят", а также попросил не сопротивляться. Минобороны России назвало сообщение о ракетном ударе по лагерям ЧВК "Вагнера" "информационной провокацией".

Затем Пригожин заявил о намерении провести в России "марш справедливости", призвал желающих присоединиться. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его проинформировали об этой ситуации.

Российские медиа сообщают, что в Москве и Ростове-на-Дону ввели план "Крепость", срочников в воинских частях вооружили.

Уже сегодня стало известно, что Пригожин прибыл в Ростов, где с группой своих приверженцев захватил штаб южного военного округа.

"Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", — заявил Пригожин.

Он сказал, что ЧВК "Вагнер" собирается идти до конца.

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