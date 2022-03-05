"Мы создадим свое государство": лидер народа эрзя призвал соотечественников выступить против Москвы

Иньязор народа эрзя Сиресь Боляень вместе с группой соотечественниковсейчас воюет в рядах территориальной обороны города Киева
Лидер (иньязор) народа эрзя Сиресь Боляень, который воюет в рядах территориальной обороны города Киева вот уже 7 дней, обратился к своему народу и призвал их не ехать на захватническую войну в Украину.
Видеообращение записано в Киеве, на базе одного из подразделений, в котором сражается Сыресь Боляень и группа эрзянских добровольцев.
"Обращаюсь к вам из зоны боевых действий, где идет война Российской Федерации против Украины. После этой войны многое изменится в жизни эрзян и других народов. Вчера глава Мордовии объявил об убитом в Украине эрзянине. Это был полковник ВС РФ Игорь Исайкин. За что он отдал свою жизнь? Молчать про убитого полковника они не стали. Но скоро буде болше объявлений. Почему я так думаю? Здесь, недалеко от наших позиций, дождь со снегом льется на десятки трупов оккупантов. Они никому не нужны. За ними никто не приедет. Мы бы отдали, но о них никто не вспоминает. А таких позиций в Украине тысячи. Не сотни, а тысячи", — заявил иньязор.
Сиресь Боляень обратился к эрзянам, живущим в РФ. Он подчеркнул, что украинцы не не звали на свою землю оккупантов с оружием в руках.
"Каждый, кто придет сюда с оружием, считается окупантом. Каждого, кто придет с оружием, ждет то, что получил полковник Исайкин", — предупредил лидер народа эрзя.
По его словами, эрзян, который воюют за Украину, немного, но они есть. Боляень рассказал, что Москва осуществляет ракетные обстрелы жилых кварталов и бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры. РФ сделала ставку на уничтожение максимального количества гражданских, с целью деморализации украинцев.
"В ближайшие недели вы увидете не только экономический коллапс (России — Ред.). В ближайшие недели вы увидете коллапс Московской власти, государственности", — сказал иньязор.
Сыресь Боляень призвал эрзян готовиться к коллапсу РФ и провозглашению новых стран, в том числе и Эрзянь Мастор (Страна Эрзян).
"Эрзяне, не нужно себя обманывать, не нужно бояться. Выходите на улицы, зовите с собой друзей. Заставьте власть остановить войну, иначе она придет в каждый эрзянский дом. Сейчас темные времена. Но самое темное время бывает перед восходом солнца. Приходит время, когда взойдет наше Эрзянское солнце. Мы создадим свое Эрзянское государство. И будем жить как люди, как живут финны, эстонцы и другие народы. Да здравстует страна Эрзян", — подытожил он.
Для понимания
Эрзя — это угро-финский народ, который живет в Мордовии и Чувашии. Эрзяне считают себя отдельным народом, хотя россияне навязали для народов эрзя и мокша общее название мордва, утверждая, что это один народ.
Сиресь Боляень (Александр Болькин) — глава общества эрзя в Украине "Erźań val" ("Эрзянское слово"), соучредитель общественного движения "Свободный Идель-Урал".
Ранее Сиресь Боляень обвинил Россию в этноциде и призвал международное сообщество усилить давление на Москву из-за ее политики в отношении национальных меньшинств.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, есть раненные: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.