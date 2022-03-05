"Мы создадим свое государство": лидер народа эрзя призвал соотечественников выступить против Москвы

Иньязор народа эрзя Сиресь Боляень вместе с группой соотечественниковсейчас воюет в рядах территориальной обороны города Киева

Лидер (иньязор) народа эрзя Сиресь Боляень, который воюет в рядах территориальной обороны города Киева вот уже 7 дней, обратился к своему народу и призвал их не ехать на захватническую войну в Украину.

Видеообращение записано в Киеве, на базе одного из подразделений, в котором сражается Сыресь Боляень и группа эрзянских добровольцев.

"Обращаюсь к вам из зоны боевых действий, где идет война Российской Федерации против Украины. После этой войны многое изменится в жизни эрзян и других народов. Вчера глава Мордовии объявил об убитом в Украине эрзянине. Это был полковник ВС РФ Игорь Исайкин. За что он отдал свою жизнь? Молчать про убитого полковника они не стали. Но скоро буде болше объявлений. Почему я так думаю? Здесь, недалеко от наших позиций, дождь со снегом льется на десятки трупов оккупантов. Они никому не нужны. За ними никто не приедет. Мы бы отдали, но о них никто не вспоминает. А таких позиций в Украине тысячи. Не сотни, а тысячи", — заявил иньязор.

Сиресь Боляень обратился к эрзянам, живущим в РФ. Он подчеркнул, что украинцы не не звали на свою землю оккупантов с оружием в руках.

"Каждый, кто придет сюда с оружием, считается окупантом. Каждого, кто придет с оружием, ждет то, что получил полковник Исайкин", — предупредил лидер народа эрзя.

По его словами, эрзян, который воюют за Украину, немного, но они есть. Боляень рассказал, что Москва осуществляет ракетные обстрелы жилых кварталов и бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры. РФ сделала ставку на уничтожение максимального количества гражданских, с целью деморализации украинцев.

"В ближайшие недели вы увидете не только экономический коллапс (России — Ред.). В ближайшие недели вы увидете коллапс Московской власти, государственности", — сказал иньязор.

Сыресь Боляень призвал эрзян готовиться к коллапсу РФ и провозглашению новых стран, в том числе и Эрзянь Мастор (Страна Эрзян).

"Эрзяне, не нужно себя обманывать, не нужно бояться. Выходите на улицы, зовите с собой друзей. Заставьте власть остановить войну, иначе она придет в каждый эрзянский дом. Сейчас темные времена. Но самое темное время бывает перед восходом солнца. Приходит время, когда взойдет наше Эрзянское солнце. Мы создадим свое Эрзянское государство. И будем жить как люди, как живут финны, эстонцы и другие народы. Да здравстует страна Эрзян", — подытожил он.

Для понимания

Эрзя — это угро-финский народ, который живет в Мордовии и Чувашии. Эрзяне считают себя отдельным народом, хотя россияне навязали для народов эрзя и мокша общее название мордва, утверждая, что это один народ.

Сиресь Боляень (Александр Болькин) — глава общества эрзя в Украине "Erźań val" ("Эрзянское слово"), соучредитель общественного движения "Свободный Идель-Урал".

Ранее Сиресь Боляень обвинил Россию в этноциде и призвал международное сообщество усилить давление на Москву из-за ее политики в отношении национальных меньшинств.