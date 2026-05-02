"Мы стреляем себе в ногу": республиканцы раскритиковали Трампа за вывод войск из Германии

Трамп приказал вывести 5 тысяч американских военных из Германии

Решение президента США Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в Европе столкнулось с жесткой критикой внутри его собственной партии. Ключевые законодатели-республиканцы требуют пересмотра этого шага и подчеркивают его опасность для глобальной стратегии Вашингтона.

О беспокойстве ведущих представителей Республиканской партии по выводу войск из Германии пишет The Guardian.

«Мы стреляем себе в ногу»

Хотя многие члены администрации США скептически относятся к Европе, далеко не все соратники Трампа поддерживают его импульсивные шаги. Американский политик, конгрессмен-республиканец Дон Бэкон остро раскритиковал это решение в своем аккаунте в X (Twitter).

«У нас есть две огромные авиабазы в Германии с первоклассной инфраструктурой. Эти базы дают нам отличный доступ к трем континентам. Они стратегически расположены и помогают обеспечить нам глобальный охват. Не стоит стрелять себе в ногу», - подчеркнул политик.

Решение Пентагона также вызвало скорую реакцию руководства ключевых оборонных комитетов Конгресса. Сенатор Роджер Уикер и член Палаты представителей Майк Роджерс выпустили совместное заявление с осуждением таких действий. Они подчеркнули, что любые значительные изменения в военном присутствии США в Европе должны быть скоординированы с законодателями и союзниками.

Они подчеркнули: создание собственного потенциала сдерживания потребует от Европы много времени. Преждевременное сокращение американских сил «рискует подорвать сдерживание и послать неправильный сигнал Владимиру Путину».

Приказ о сокращении контингента на 5 тысяч военнослужащих стал следствием политических споров между Вашингтоном и Берлином, в частности, из-за позиции немецкого правительства относительно войны с Ираном. Трампа возмутили слова канцлера Фридриха Мерца о том, что иранцы якобы унижают США в переговорах, а также критика общей американской стратегии.

По плану Пентагона, сокращение будет продолжаться от шести до двенадцати месяцев. Это решение призвано заставить Европу активнее заботиться о собственной безопасности, но фактически оно возвращает численность войск к уровню, предшествующему полномасштабному российскому вторжению в Украину.

Постоянные выпады Трампа и его непредсказуемые внешнеполитические решения вызывают серьезную обеспокоенность в Европейском Союзе . Европейские дипломаты неофициально признаются, что ситуация заставляет их нервничать. Трамп успел поссориться не только с Мерцем, но и подверг резкой критике британского премьера Стармера и итальянскую лидера Мелони, ранее считавшуюся его союзницей.

Европа делает выводы: статус-кво времен после второй мировой войны больше не работает. Как отметил один из западных дипломатов, европейские лидеры понимают, что регион больше не может полагаться только на «мягкую силу» — безопасность должна быть подкреплена реальной военной мощью, развитие которой ЕС теперь вынужден заниматься самостоятельно.

